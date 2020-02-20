Состоялись переговоры президентов Белоруссии и Египта

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 19 февраля в Каире провёл переговоры с президентом ЕгиптаАбделем Фаттахом аль-Сиси. Состоялся заинтересованный диалог, ориентированный на развитие межгосударственного сотрудничества в политической, промышленной, медицинской, цифровой, торговой и аграрной сферах. Об этом сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Между странами нет закрытых тем, все аспекты всегда обсуждаются детально и прозрачно, таковыми явились и нынешние переговоры, отметил белорусский лидер. Беларусь и Египет, надёжные и важные партнёры, достигнуты почти все договорённости, прописанные в повестке встречи, сказал Лукашенко. Приоритетной сферой президент Белоруссии назвал промышленное кооперирование, а именно организация сборочных предприятий белорусской техники в Египте. Сейчас в этой арабской стране действуют филиалы «МАЗ» и «МТЗ», в ближайшее время планируется наладить выпуск продукции ещё нескольких видов белорусской техники.

Цель этой промкооперации обоюдно выгодна для обеих стран, подчеркнул глава Белоруссии, это — освоение многомиллионного египетского рынка, выход на рыночную «площадку» всей Северной Африки и впоследствии континента. Белорусский лидер также сообщил, что углубление партнёрства ожидается в сфере безопасности и информационных технологий, помимо этого, в Египет будет поставляться современное медицинская техника и продовольственные товары.

На встрече с египетским коллегой Лукашенко одобрил предложение Абделя Фаттаха аль-Сиси открыть посольство Египта в Республике Беларусь.