Украинские фермеры получат финподдержку от правительства в размере 4 млрд гривен

Власти Украины в 2020 году поддержат местных фермеров на сумму 4 млрд гривен. Данное мероприятие будет реализовано в рамках программы «Финансовая поддержка сельхозпроизводителей». Об этом было заявлено 19 февраля в ходе заседания кабмина, сообщает пресс-служба правительства Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что финансовая поддержка охватит восемь приоритетных направлений. Землевладельцам будут выдаваться более дешевые кредиты, будут компенсироваться их затраты на покупку национальной сельскохозяйственной техники. По словам главы кабмина, в будущем планируется предоставлять дешевые займы на приобретение сельскохозяйственных угодий.

Замминистра экономразвития, торговли и сельхоза Тарас Высоцкий отметил, что была проведена работа, направленная на выявление наиболее эффективных областей для аграрного сектора. Процесс был реализован в результате консультаций с отраслевыми объединениями.

Принятое постановление включает господдержку развития животноводства, садоводства, виноградарства, фермерских хозяйств, компенсацию затрат на приобретение отечественной сельхозтехники. Решения по распределению финансовых средств будет принимать минэкономразвития.