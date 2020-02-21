Премьер Белоруссии поблагодарил российского коллегу

Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас 20 февраля направил благодарственное послание главе правительства России Михаилу Мишустину за поддержку в эвакуации граждан Белоруссии из КНР, которая в настоящее время борется с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Борт министерства обороны Российской Федерации 15 дней назад забрал из китайской провинции Хубэй десять граждан Белоруссии. По прилёту в Россию эвакуированные белорусы были определены в медицинский реабилитационный центр в Тюменской области России, где в соответствии всем профилактическим предписаниям прошли карантинный срок. В тюменском центре, для содержания белорусских граждан, были созданы самые благоприятные условия.

В связи с этим, Сергей Румас адресовал Михаилу Мишустину слова искренней признательности и благодарности. Белорусский премьер заверил российского коллегу, что курс развития межгосударственных отношений стран, будет основан на принципах дружбы и взаимопонимания.

В настоящий момент, число погибших от ужасного заболевания в Китае составило 2144 человека. Всего вирусом поражены более 62 тысяч жителей КНР, свыше 11 тысяч больных людей смогли побороть инфекцию, выздоровели и выписались из клиник.