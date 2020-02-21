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Рахмон обсудил дальнейшее партнёрство между Таджикистаном и Международной финансовой корпорацией

Рахмон обсудил дальнейшее партнёрство между Таджикистаном и Международной финансовой корпорациейВласти Таджикистана намерены укреплять партнёрство с Международной финансовой корпорацией (МФК). Данную тему затронул президент страны Эмомали Рахмон в ходе переговоров с вице-президентом соответствующего института Всемирного банка Георгиной Бейкер. Об этом сообщили в пресс-службе президента Таджикистана.

Работа, проводимая корпорацией на территории республики, по мнению таджикского лидера, демонстрирует хорошие результаты. Ввиду достигнутых успехов, как отметил Рахмон, заинтересованность Таджикистана в развитии данного сотрудничества является закономерной. Власти страны видят перспективы в дальнейшем наращивании взаимовыгодных отношений, отметил лидер страны.

В рамках нового этапа совместной деятельности стороны планируют сфокусироваться на развитии сферы финансов и торговли. Было подчеркнуто, что поддержку получат сфера телекоммуникаций и аграрный сектор. Стороны, также, обсудили продвижение инвестиционной и предпринимательской деятельности.

В ходе диалога, президент Таджикистана и заместитель гендиректора МФК затронули тему реформы в системе регистрации предприятий и выдачи соответствующих лицензий. Были, также, рассмотрены основные пункты Национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года.





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