Правительство России выделит 3 миллиарда рублей пострадавшим от наводнения в Иркутске

По словам главы исполнительной власти, ранее выделенных 14 миллиардов рублей оказалось слишком мало, исходя из этого, члены правительства намерены направить дополнительную финансовую поддержку пострадавшим.
Напомним, что 25 июня 2019 года в Иркутске началось наводнение. В связи с этим, было затоплено 98 районов. Всего от поводка пострадали более 10 тысяч жилых домов, в которых проживали не менее 33 тысяч человек. По статистическим данным, это наводнение стало самым сильным за 180 лет.
Причиной страшной катастрофы стали сильные дожди, которые совпали с таянием снега в горах.
Отметим, что в середине января 2020 года открылась местная школа, которую закрыли из-за чрезвычайного происшествия.