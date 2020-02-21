Кардиохирурги доложили президенту Казахстана об уровне научного развития

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 20 февраля посетил передовой научный кардиохирургический центр в Нур-Султане. Лидеру Казахстана на деле показали возможности современной медицины. Президент лично осмотрел операционные помещения, лабораторные комнаты и отделения для восстановления пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Руководитель центра Юрий Пя стал гидом президента и посвятил в подробности научной и лечебной деятельности учреждения. Он рассказал об эффективности цифровых инноваций в процессе «тонких» операций и диагностирования недугов.

В ходе обхода многопрофильной клиники президент Казахстана особо отметил, что данный проект реализован по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева. Самым важным в кардиоцентре, является его многоопытный коллектив и результаты, достигнутые им, которыми по праву можно гордиться, заявил лидер страны. Научно-клинический комплекс является передовым и уникальным, что способствует росту в его стенах «крупных» специалистов, подчеркнул глава государства.

Оборудование в центре произведено в США, такие аналоги на вооружении у кардиологов лишь в 6 странах мира. Аппараты позволяют наблюдать пациентов в онлайн-режиме.