Президент Молдавии обсудил с руководителями районов создание индустриальных платформ

Глава государства Молдовы Игорь Додон 20 февраля провёл совещание с 16 руководителями районов и мэрами райцентров. На заседании собеседники обсудили вопрос, который касается создания индустриальных платформ. Кроме того, для этого были отобраны регионы с низким уровнем индустриализации и районы без свободных экономических зон. Об этом сообщает

Президент отметил, что руководство Молдовы намерено реализовать ряд проектов по индустриализации государства, и поручил местным властям оказать содействие в воплощении этих планов в жизнь.

По словам Додона, на данный момент объём промышленного производства в Молдавии составляет всего 68%, а центры данного производства в основном собраны в Кишинёве и Бельцах.

В связи с этим, глава республики приказал в обязательном порядке развить промышленность в населённых пунктах, благодаря которой будут созданы новые рабочие места, увеличится заработная плата и молодёжь будет реже покидать страну в поисках работы за границей.

По окончанию заседания лидер страны заявил, что все присутствующие должны вносить предложения для привлечения инвестиций в свои регионы.