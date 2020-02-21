Президент Молдавии обсудил с руководителями районов создание индустриальных платформ

Президент отметил, что руководство Молдовы намерено реализовать ряд проектов по индустриализации государства, и поручил местным властям оказать содействие в воплощении этих планов в жизнь.
По словам Додона, на данный момент объём промышленного производства в Молдавии составляет всего 68%, а центры данного производства в основном собраны в Кишинёве и Бельцах.
В связи с этим, глава республики приказал в обязательном порядке развить промышленность в населённых пунктах, благодаря которой будут созданы новые рабочие места, увеличится заработная плата и молодёжь будет реже покидать страну в поисках работы за границей.
По окончанию заседания лидер страны заявил, что все присутствующие должны вносить предложения для привлечения инвестиций в свои регионы.