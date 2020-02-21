Елена Зеленская отметила необходимость борьбы с домашним насилием в Украине

Власти Украины усилят борьбу с домашним насилием. Первая леди Украины Елена Зеленская 20 февраля, в ходе форума «Украина на пути к преодолению домашнего и гендерно обусловленного насилия», рассказала о существующих мерах противодействия данной проблеме, сообщает пресс-служба президента Украины

Данное мероприятие было организовано Фондом народонаселения Организации Объединенных наций.

В ходе выступления, жена президента отметила, что в процессе домашнего насилия жертвой становится не один человек, а все члены семьи. В связи с этим, по словам Зеленской, необходимо принимать меры по ликвидации данной проблемы, в частности на территории Украины.

Первая леди страны подчеркнула, что для противодействия жесткому обращению с людьми необходимо создать надлежащие механизмы и инструменты. Так, добавила супруга главы государства, в Украине уже работает круглосуточная горячая линия, где всем пострадавшим оказывается квалифицированная помощь.

Жена президента, также, заострила внимание на необходимости увеличения количества приютов для людей, которые пострадали от насильственных преступлений. По завершению своей речи, Зеленская обратилась к представителям местного правительства с просьбой поддержать реализацию механизмов по борьбе с домашним насилием.