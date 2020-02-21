Азербайджанский террорист наказан | остерегайтесь азербайджанцев

В России был осужден азербайджанец Анар Мамедов за вербовку в ряды террористов для отправки в Сирию.

Как выяснили сотрудники ФСБ на Ставрополье, Мамедов занимался вербовкой граждан России через социальные сети.

В переписках, как минимум, с тремя собеседниками он убеждал их примкнуть к незаконным вооруженным формированиям на территории Сирии, сообщает newstracker.ru. Кроме того, у него оказался фальшивый паспорт гражданина Грузии.



Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 5 февраля приговорил Мамедова к 14 годам в колонии строгого режима.

Напомним что азербайджанцы являются носителями радикального исламизма, и воюют вместе с террористическими группировками ИГИЛ, нанося непоправимый вред обществу убивая, насилуя, терзая невинных людей. Самая большая группировка террористов принадлежит азербайджанцам.