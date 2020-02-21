Грузия это Азербайджан и восклицательный знак | Ягуб МАХМУДОВ

Грузино-азербайджанские отношения не столь уж и безоблачны, как может показаться на первый взгляд. Об этом свидетельствуют многочисленные факты, которым и посвящено предлагаемое вниманию читателей интервью с директором института истории имени А. Бакиханова Национальной Академии Наук Азербайджана, членом-корреспондентом Академии Ягубом Махмудовым. Это и гипотеза о тюркском происхождении жителей Кавказской Албании, и вопрос о принадлежности храмового комплекса Давид Гареджи, и оценка территориальных разграничений между республиками Советского Закавказья в 1920-1930-е годы.



— В соседней Грузии до недавней поры, во всяком случае на уровне известных политических деятелей и экспертов, требовали передачи Грузии части земель Акстафинского района Азербайджана. Имеют ли грузины для этого исторические основания?

— В 20-х г.г. прошлого столетия большая часть земель Казахского района была передана Грузии. Это продолжилось и в 1929 году, когда Грузии вновь было передано около 15 тысяч гектаров, в результате чего граница между двумя нашими государствами прошла именно в том месте, где сейчас находится албанский монастырь «Кешикчи», который грузины называют «Давид Гареджи». Грузинские историки хорошо знают и помнят все эти факты. Поэтому они до сих пор ни слова не говорят о принадлежности этих земель и этого монастыря.



Если заглянуть в мировые источники (греческие, римские), мы найдем подтверждение, что восточным соседом Иберии была Кавказская Албания, которую населяли тюрки. Источники также подтверждают, что к востоку от Иберии были Тифлисский эмират, Шекинское ханство. После падения Тифлисского эмирата все культурные, исторические памятники были уничтожены. И сегодняшние споры Грузии по поводу монастыря являются ничем иным, как необоснованной претензией на наши земли. Во многих государствах мира имеются мусульманские мечети. Из истории хорошо известно, что во времена великих азербайджанских государств азербайджанцы в разных уголках планеты, в том числе и в современной Грузии, строили мечети. Так что, теперь мы должны претендовать на эти территории?

Сегодня мир идет к глобализации. Допустим, албанский монастырь «Кешикчи» в настоящее время превратился для грузин в место поклонения верующих. Если они хотят приходить к этим святыням, пожалуйста, пусть приходят, но зачем при этом требовать от Азербайджана какие-то территории? Грузия не имеет права требовать от Азербайджана какие-либо земли. Если вопрос будет поставлен так, тогда Если заглянуть в мировые источники (греческие, римские), мы найдем подтверждение, что восточным соседом Иберии была Кавказская Албания, которую населяли тюрки. Источники также подтверждают, что к востоку от Иберии были Тифлисский эмират, Шекинское ханство. После падения Тифлисского эмирата все культурные, исторические памятники были уничтожены. И сегодняшние споры Грузии по поводу монастыря являются ничем иным, как необоснованной претензией на наши земли. Во многих государствах мира имеются мусульманские мечети. Из истории хорошо известно, что во времена великих азербайджанских государств азербайджанцы в разных уголках планеты, в том числе и в современной Грузии, строили мечети. Так что, теперь мы должны претендовать на эти территории?Сегодня мир идет к глобализации. Допустим, албанский монастырь «Кешикчи» в настоящее время превратился для грузин в место поклонения верующих. Если они хотят приходить к этим святыням, пожалуйста, пусть приходят, но зачем при этом требовать от Азербайджана какие-то территории? Грузия не имеет права требовать от Азербайджана какие-либо земли. Если вопрос будет поставлен так, тогда Азербайджан имеет право претендовать на многие территории в Грузии, учитывая, что до 1934 года, во время Закавказской Федерации, эти земли от территории Азербайджана незаконно были переданы Грузии.



Северные и северо-западные территории Азербайджана — кишлаки Кахского, Закатальского и Белоканского районов составляли единое целое с Казахским районом. Все эти земли были отданы Грузии. Сегодня граница Грузии доходит до Мингячевира. Если хорошо посмотреть на карту Азербайджана, ясно видно, как территория Грузии искусственно увеличивалась за счет Азербайджанского государства. Думаю, что сегодня власти Грузии не должны пытаться поднять вопрос вокруг албанского монастыря «Кешикчи». Мы во всех вопросах помогали Грузии. Эти попытки могут нанести урон дружбе между соседними государствами. В противном случае мы имеем право пересмотреть все соглашения, которые были подписаны во времена царизма и Советского Союза.

— Исторические источники доказывают, что памятник на горе Чобандаг — монастырь «Кешикчи» является истинно албанским монастырем. Тогда откуда взялось название «Давид Гареджи»?

— Этот монастырь – албанский исторический памятник. В Кахском районе, в период оккупации царской Россией Азербайджана, в 1891-94 г.г., в одном из древних албанских монастырей для верующих православных была построена церковь. Сегодня грузины говорят, что это принадлежит им. Допустим, сегодня в Северные и северо-западные территории Азербайджана — кишлаки Кахского, Закатальского и Белоканского районов составляли единое целое с Казахским районом. Все эти земли были отданы Грузии. Сегодня граница Грузии доходит до Мингячевира. Если хорошо посмотреть на карту Азербайджана, ясно видно, как территория Грузии искусственно увеличивалась за счет Азербайджанского государства. Думаю, что сегодня власти Грузии не должны пытаться поднять вопрос вокруг албанского монастыря «Кешикчи». Мы во всех вопросах помогали Грузии. Эти попытки могут нанести урон дружбе между соседними государствами. В противном случае мы имеем право пересмотреть все соглашения, которые были подписаны во времена царизма и Советского Союза.— Исторические источники доказывают, что памятник на горе Чобандаг — монастырь «Кешикчи» является истинно албанским монастырем. Тогда откуда взялось название «Давид Гареджи»?— Этот монастырь – албанский исторический памятник. В Кахском районе, в период оккупации царской Россией Азербайджана, в 1891-94 г.г., в одном из древних албанских монастырей для верующих православных была построена церковь. Сегодня грузины говорят, что это принадлежит им. Допустим, сегодня в Баку начала функционировать римская католическая церковь. Это значит, что через сто лет римляне будут выступать с территориальными притязаниями к Азербайджану? Это же абсурд! Мы же не говорим, почему в 1952 году в городе Тифлисе была уничтожена мечеть Шаха Аббаса? Во время советской власти на исторической азербайджанской земле — в Борчалы (ныне в Грузии – К.А.) были уничтожены десятки мечетей и медресе. Мы же не требуем у грузин реставрации этих исторических памятников! Думаю, что эти вопросы могут нанести урон дружбе между Азербайджаном и Грузией. Из-за одного памятника грузины не должны были поднимать столько шума.



— Почему грузины просто не могут выполнять свои религиозные обряды в этом монастыре?

— Могу привести пример. В Закатальском районе, вблизи сёл Муганлы и Кепенекчи, у берегов реки Алазан есть места жертвоприношения. А исторический памятник, мечеть Гасансултан, находится на другом берегу реки Алазан — на древней азербайджанской территории, которая ныне находится в Грузии. Мы же не поднимаем шум вокруг этого памятника, о возвращении этих исторических мест Азербайджану!



В Грузии есть определенные круги, которые хотят нанести удар по нашей дружбе. В настоящий момент знаю, что в Грузии некоторые официальные круги проводят в школах уроки, где говорится, что, якобы, азербайджанские территории до Шеки, Шемахи являются грузинской землей. В районах Закатала и Кахи сегодня функционируют подпольные организации – баптисты. Основная деятельность этих организаций – заставить местных жителей принять христианство. Хочу привести пример из прессы. В селениях Алибейли и Кетюклю в Кахском районе живут ингилойцы — они бывшие мусульмане. В царское и советское время, особенно под натиском сталинского режима, они подверглись насильственному принятию христианства. А теперь их называют грузинами. Такие факты нас беспокоят, поскольку направлены на разрушение основы Азербайджанского государства.



Думаю, что глава государства Ильхам Алиев в вопросе территориальных притязаний очень строг и у него очень правильная позиция. Он неоднократно заявлял, что некоторые соседние государства были созданы на исторических землях Азербайджана, о чем они позабыли. Если так будет продолжаться и дальше, то Думаю, что глава государства Ильхам Алиев в вопросе территориальных притязаний очень строг и у него очень правильная позиция. Он неоднократно заявлял, что некоторые соседние государства были созданы на исторических землях Азербайджана, о чем они позабыли. Если так будет продолжаться и дальше, то Азербайджан поднимет вопрос своих исторических территорий, что поставит под сомнение независимость этих стран. Глава государства в своих вступлениях всегда основывается на исторических фактах и науке. Я не представляю, что из нынешних территорий Азербайджана даже 1 миллиметр будет отдан кому-то из соседей.

Ягуб МАХМУДОВ



