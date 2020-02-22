Глава Туркменистана поучаствовал в открытии новой мечети в Туркменабаде

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 21 февраля посетил с рабочим визитом Лебапский велаят (область) для участия в торжественной церемонии открытия главной мечети региона. Об этом сообщило интернет-издание «Туркменистан: Золотой век»

На торжестве также участвовали вице-премьеры, высокопоставленные чиновники, а также духовенство, почётные старейшины велаята (области), жители и гости Туркменабада.

Общая площадь мечети составляет пять гектаров. Она рассчитана на одновременное посещение трёх тысяч человек. Высота купольной части мечети составляет 40 метров, а длина каждого из четырёх минаретов ― 63 метров. В комплексе предусмотрели специальное здание для проведения садака и автостоянку, благоустроили прилегающую территорию.

Бердымухамедов поучаствовал в богослужении и передал новой мечети мусульманскую реликвию, которую прислали ему из Мекки. Здесь же была выставлена на обозрение ещё одна святыня, дарованная главе государства во время паломничества к Каабе.

― Открытие новой мечети в Лебапском велаяте ― ещё одно свидетельство продолжения и развития исконных национальных традиций и обычаев. Исламская религия имеет большое значение в воспитании людей в духе добросовестности, гуманизма, добра, в раскрытии лучших человеческих качеств. И поэтому государство создаёт все условия для обеспечения свободы совести, ― сказал туркменский лидер.

Напомним, строительство величественного объекта осуществило индивидуальное предприятие Altyn gül ― член Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.