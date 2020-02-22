Президент Казахстана посетил главный храм страны «Хазрет Султан»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетил мечеть «Хазрет Султан», где встретился с новым верховным духовным лицом — муфтием Наурызбаем кажы Таганулы. Глава государства пожелал новому настоятелю главного храма, успехов на общественно-значимом посту. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

В беседе с муфтием, президент отметил главенствующую роль Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) в поддержании общественной сплочённости и целостности в стране. Главным ориентиром в духовной деятельности управления, глава государства назвал заслон зарождению и распространению неформальных и деструктивных религиозных исповеданий.

Концепция работы ДУМК должна складываться из мероприятий, нацеленных на единение и согласие внутри казахстанского народа, сказал президент. В сегодняшних условиях нестабильности в мире и учащения негативных процессов, возникает острая необходимость в противостоянии их проявлениям в стране, заявил лидер Казахстана. За духовными представителями, закреплена актуальная миссия вести разъяснительную работу среди молодёжи и проповедовать национальные высоконравственные ценности народа, заключил президент.

Верховный муфтий, ознакомил главу государства с многоплановой работой ДУМК по благотворительности и правильному информированию общества. Главными принципами в деятельности представителей духовенства, муфтий назвал воспитание поколения в духе морали, патриотизма, трудолюбия, культуры и справедливости.