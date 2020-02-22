Вице-премьеры Киргизии и Таджикистана провели переговоры по приграничным вопросам

В городе Баткене 21 февраля вице-премьеры Киргизии Акрам Мадумаров и Таджикистана Азим Иброхим во главе своих делегаций провели переговоры по вопросам охраны госграниц. Об этом сообщили в пресс-службе правительства

В консультациях участвовали главы районных силовых ведомств, а также руководители Баткенской и Согдийской областей.

Киргизский вице-премьер Акрам Мадумаров подчеркнул необходимость этих переговоров и важность продолжающихся консультаций по разрешению множества приграничных проблем.

— Мы рады видеть вас на нашей благословенной земле. Киргизы и таджики испокон веков мирно сосуществовали, плечом к плечу перенося все невзгоды. Мы уверены, что наболевшие проблемы братских народов очень скоро будут решены во взаимных интересах наших стран, — сказал Акрам Мадумаров.

Вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим поблагодарил Акрама Мадумарова за тёплый приём и пожелал успешной деятельности на новом государственном посту. Он выразил готовность таджикской стороны к позитивному разрешению проблем с соседней страной в духе дружбы и согласия.

Во время переговоров стороны обсудили темы следующих этапов деятельности контактных групп по определению линии госграницы, а также вопросы поддержания стабильной обстановки.