В резиденции президента Армении прозвучали русские романсы

Звуки русского романса 21 февраля наполнили зал резиденции президента Армении. «Русская романтическая ночь» была посвящена 75-му празднику Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе президента страны

Это мероприятие является одним из концертов президентского цикла организованного по инициативе Армена Саркисяна. Вечер был подготовлен администрацией главы государства в сотрудничестве с командой действующего в Ереване культурного центра «Дом Москвы».

Провела концерт вдохновитель и организатор международного молодёжного певческого конкурса «Романсиада», заслуженный деятель искусств Российской Федерации Галина Преображенская. Тенор Сергей Абабкин, сопрано Наталья Манулик, баритон Дмитрий Зуев, меццо-сопрано Алла Петрова исполнили русские романсы, популярные в предвоенные и военные годы.

Было отмечено, что вечер стал музыкальным посвящением воинам и труженикам тыла, всем, кто приближал Победу. Песня сопровождала из везде, в тяготах, любви к близким, надеждах и ожиданиях, иногда уходящих в вечность.

Мероприятие в память о погибших во Второй мировой войне, в благодарность ветеранам, которые хранят воспоминания о той победе, являясь живыми памятниками истории о тех тяжких для всех днях.

Торжественный концерт посетили депутаты парламента, представители дипломатического корпуса Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана и Туркменистана, творческая интеллигенция, представители вооружённых сил страны и дислоцированного в Армении контингента ВС России.