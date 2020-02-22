Беларусь намерена поставлять сельхозтехнику в Киргизию

Румас сообщил киргизским гостям, что расширение кооперационных отношений считает очень перспективным направлением. В этом контексте глава правительства отметил, что это может быть как поставки готовых единиц техники, так и создание сборочных предприятий на территории Киргизии. Премьер Белоруссии, предложил подписать соглашение на льготных условиях, в целях способствования дальнейшему росту деловых отношений.
Другими взаимовыгодными сферами член белорусского правительства назвал направления внедрения цифровых технологий, сельского хозяйства и логистики. В этом ключе Румас сообщил о заинтересованности белорусского текстильпрома в закупках киргизских хлопка и шерсти.
Далее премьер, выразил готовность эффективнее наращивать партнёрство на интеграционных площадках ЕАЭС, СНГ и ОДКБ.
Белорусско-киргизское сотрудничество, за последние несколько лет, динамично растёт. Общий товарооборот стабильно держится на сумме в 100 миллионов долларов. Румас выразил мнение, что потенциал стран намного выше и предложил киргизскому правительству активно искать и другие сферы для наращивания сотрудничества.