Состояние боевой техники ВС Таджикистана проверил президент страны

Таджикский лидер Эмомали Рахмон 21 февраля лично ознакомился с боеспособностью военной техники. Демонстрация технических средств была приурочена к 27-й годовщине создания Вооружённых сил страны. Об этом сообщили в пресс-службе президента Таджикистана

Напоказ были выставлены бронированые транспортные средства и боевое снаряжение, гранаты и другие виды современного военного оборудования. Рахмон особо оценил образец передвижного авто. Данное военно-транспортное средство будет незаменимым помощником при перевозке солдат, в случае военного положения на территории Таджикистана, отметил глава минобороны Шерали Мирзо.

Лидер страны дал указания руководству ведомства и других военных структур по содержанию боевого технического оборудования. Государство, по словам Рахмона, создало необходимые условия для профессиональной подготовки военнослужащих. Он отметил, что сюда также входит наличие отличной бытовой и учебной среды.

По завершению ознакомления президента с боевой техникой начался военный парад, который состоял из 8000 военнослужащих Душанбинского гарнизона. Затем, Рахмон поздравил всех с празднованием важного события для страны. Глава государства также добавил, что он испытывает гордость за таджикскую армию.