Узбекистан и Египет обсудили дальнейшее развитие сотрудничества

Глава администрации Ташкента Джахонгир Артикходжаев 21 февраля встретился с председателем совета директоров египетской компании Elsewedy Electric Ахмедом Аль Сувейди для налаживания и развития двустороннего партнёрства. Об этом сообщили в

В начале беседы Джахонгир Артикходжаев отметил, что в столице Узбекистана созданы хорошие условия для инвестиций.

Ахмед Аль Сувейди в частности заявил, что компания Elsewedy Electric является одним из лидеров по производству кабелей, сетей электропередач, трансформаторов, различных электротехнических устройств, распределительных систем и газовых счётчиков. Кроме того, египетский гость отметил, что на данный момент филиалы компании действуют во многих странах мира.

Помимо этого, председатель совета директоров египетской компании выразил намерение вместе с администрацией Ташкента начать строительство логистического центра на суше, так называемого «сухого порта».

В рамках встречи, Джахонгир Артикходжаев предложил председателю компании ознакомиться, в ближайшее время, с рядом инновационных проектов, которые запланированы к реализации в Ташкенте.