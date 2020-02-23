 
  • 20:57 – Экологическая катастрофа на Каспии | азербайджанцы уничтожают Каспий 
  • 23:32 – Ложь и страх президентов Азербайджана | Историческая оплеуха Алиеву от Премьер Министра Никола Пашиняна 
  • 17:42 – Ереван зажил лучше Москвы, как только Пашинян запретил воровать. | Армянское чудо 
  • 20:08 – Армения закрывает границу и прекращает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса 
  • 18:30 – "Друзья" возвращаются: 10 неожиданных деталей в сериале, которые вы могли не заметить 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

"Друзья" возвращаются: 10 неожиданных деталей в сериале, которые вы могли не заметить


Часто мы смотрим сериалы или фильмы и даже не замечаем несоответствий. Такое можно сказать и об одном из самых известных сериалов "Друзья", рейтинги которого до сих пор на высоте, а зритель просматривает его все по новому кругу.

Ніколи у часі вдругого, третього або навіть четвертого огляду не кожен поклонник може побачити маленькі деталі, які заслуговують окремого уваги.


Важно! "Друзья" возвращаются на екранах. Наразі вже офіційно стало відомо, що актери серіала об'ємно поєднуються для відповідних епізодів. Вийде він у США на новій стримінговій службі від HBO - HBO Max. Про свою кількість об'єднаних актерів серіала "Друзья" почав писати іншого для іншого в соцсетях з одинаковою підпискою "Це відбувається!"


Ітак, 10 деталей, які можна було не замінити в серіалі "Друзья".


10. Диван


Діван у кафе був завжди свободним для компанії друзей. Хоча в перших серіях там все було було табличка "Зарезервіровано". Хоча впослідовність її убрали, ведь бронь стала очевидна.


серіал друзі
Кто не спрашивал себя: ну почему этот диван всегда свободен?


9. "Волшебное" окно


Окно на кухне у Моники каждый раз меняет пейзаж.






"Волшебное" окно


8. Знакомства


В первых сериях первого сезона Моника познакомила Чендлера с Рэйчел. Однако, зачем? Ведь они с самого юного возраста еще знают друг друга, и об этом станет известно в следующих сезонах.






Чендлер ти Рейчел были знакомы


7. Послания от Джои


На дверях у Джои и Чендлера висела табличка, на которой почти всегда менялись какие-то надписи.


Например, когда все узнали об отношениях Моники и Чендлера, там была милая надпись с их инициалами. Наверное, Джо постарался!


серіал друзі
Милые послания на дверях Джои и Чендлера


6. Необычный ракурс


Во многих сериалах мы привыкли видеть один и тот же ракурс съемки. Однако, не в "Друзьях"! В одной из серий нам показали, как выглядит квартира Моники, если смотреть со стороны кладовой, где Мон прятала кучу своих вещей.


серіал друзі
Квартира Моники с непривычного ракурса


5. Свадебные платья


В серии, где Фиби, Моника и Рейчел надели втроем свадебные платья от разочарования, мало кто заметил расхождения.


Например, платье Рейчел не совсем похоже на то, которое она надевала на свою свадьбу. А платье на Моники, которое она забрала для будущей жены Роса, отличается от того, которое будет на свадьбе ее брата.



Свадебные платья в "Друзьях" не были идентичными


4. Титры с изюминкой


В первом эпизоде шестого сезона в титрах к серии к каждому актеру приставили фамилию Аркет. Это сделали с юмором, ведь на тот момент Кортни Кокс вышла замуж и сменила фамилию на Кокс-Аркет.


друзі серіал


В титрах всем добавили фамилию Аркет


3. Две роли у одной актрисы


Женщину, которая принимала роды у Фиби, и агента Джои играла одна и та же актриса.


друзі
Та же актриса сыграла агента Джоуи


2. Так сколько лет Росу?


С возрастом Роса была постоянная путаница. В третьем, четвертом и пятом сезонах ему постоянно 29 лет. Тогда, как во все остальные праздновали свои дни рождения.


серіал друзі
Росу долгое время было 29 лет


1. Беременная Моника


Про беременності Лізи Кадроу у час третього сезону знають багато зрителей серіала. Тогда героїня "Друзей" Фібі також винашивала троїчних дітей для свого брата. Однак беременність Кортни Кокс в останній сезон серіала приховала. «Ведь за сценарієм», «Моніка та Чендлер» не могли назвати дітей і усновіли подвійних духів.


серіал друзі
Беременная Моніка в останній час






  •   Просмотров Сегодня: 81


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Зідан розповів про кадрові проблеми в Реалі
    » Джери Холлиуэлл рассказала о том, что заставило её жить с Джорджем Майклом
    » Мать Линдси Лохан прокомментировала, сменила ли дочь вероисповедание
    » Джонни МакДэйд сделал тату с инициалами Кортни Кокс
    » Глава парламента Карабаха: «Европейские друзья Армении» – связующее звено с Европой
    » Друзья или враги? В Иран приедут с визитом главы Азербайджана, Швейцарии, Южной Африки
    » Настоящие друзья не дадут холостому товарищу окольцевать себя
    » В подмосковных Люберцах простились с бортпроводником А321
    » 7 эффективных масел для лица
    » Самые желанные актрисы сериалов 90-х
    » Самые желанные актрисы сериалов 90-х
    » Друзья погибшей при съемке селфи отрицают, что та была пьяна
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Экологическая катастрофа на Каспии | азербайджанцы уничтожают Каспий

    • 20:57
    • 98
    • 0

    Армения закрывает границу и прекращает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

    • 20:08
    • 109
    • 0

    16 турецких оккупантов и более 100 протурецких боевиков погибли в Триполи | Ахмед Махджуб

    • 19:59
    • 92
    • 0

    "Друзья" возвращаются: 10 неожиданных деталей в сериале, которые вы могли не заметить

    • 18:30
    • 82
    • 0

    Каким странам и какое оружие продавал Укроборонпром в 2019 году

    • 15:17
    • 81
    • 0

    Глава Туркменистана поучаствовал в открытии новой мечети в Туркменабаде

    • 18:24
    • 160
    • 0

    Узбекистан и Египет обсудили дальнейшее развитие сотрудничества

    • 17:05
    • 174
    • 0

    Состояние боевой техники ВС Таджикистана проверил президент страны

    • 15:16
    • 378
    • 0

    Президент Казахстана посетил главный храм страны «Хазрет Султан»

    • 14:11
    • 124
    • 0

    В резиденции президента Армении прозвучали русские романсы

    • 12:57
    • 126
    • 0

    Вице-премьеры Киргизии и Таджикистана провели переговоры по приграничным вопросам

    • 11:26
    • 281
    • 0

    Азербайджанский Бандера Мамед Эмин Расулзадe «герой нации» | или позорные страницы Азербайджана

    • 10:05
    • 168
    • 0

    Беларусь намерена поставлять сельхозтехнику в Киргизию

    • 09:53
    • 127
    • 0

    Елена Зеленская отметила необходимость борьбы с домашним насилием в Украине

    • 20:43
    • 150
    • 0

    Грузия это Азербайджан и восклицательный знак | Ягуб МАХМУДОВ

    • 19:52
    • 212
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57252
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 51938
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47756
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43137
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36917
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35571
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 34203
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32664
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 30987
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30275
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 23798
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23162
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22896
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20569
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 19231
    • 0

    Экологическая катастрофа на Каспии | азербайджанцы уничтожают Каспий

    • 20:57
    • 98
    • 0

    Армения закрывает границу и прекращает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

    • 20:08
    • 109
    • 0

    Каким странам и какое оружие продавал Укроборонпром в 2019 году

    • 15:17
    • 81
    • 0

    "Друзья" возвращаются: 10 неожиданных деталей в сериале, которые вы могли не заметить

    • 18:30
    • 82
    • 0

    16 турецких оккупантов и более 100 протурецких боевиков погибли в Триполи | Ахмед Махджуб

    • 19:59
    • 92
    • 0

    Узбекистан и Египет обсудили дальнейшее развитие сотрудничества

    • 17:05
    • 174
    • 0

    Состояние боевой техники ВС Таджикистана проверил президент страны

    • 15:16
    • 378
    • 0

    Беларусь намерена поставлять сельхозтехнику в Киргизию

    • 09:53
    • 127
    • 0

    В резиденции президента Армении прозвучали русские романсы

    • 12:57
    • 126
    • 0

    Вице-премьеры Киргизии и Таджикистана провели переговоры по приграничным вопросам

    • 11:26
    • 281
    • 0

    Президент Казахстана посетил главный храм страны «Хазрет Султан»

    • 14:11
    • 124
    • 0

    Глава Туркменистана поучаствовал в открытии новой мечети в Туркменабаде

    • 18:24
    • 160
    • 0

    Грузия это Азербайджан и восклицательный знак | Ягуб МАХМУДОВ

    • 19:52
    • 212
    • 0

    Азербайджанский террорист наказан | остерегайтесь азербайджанцев

    • 17:05
    • 130
    • 0

    Елена Зеленская отметила необходимость борьбы с домашним насилием в Украине

    • 20:43
    • 150
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА