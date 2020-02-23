"Друзья" возвращаются: 10 неожиданных деталей в сериале, которые вы могли не заметить

Часто мы смотрим сериалы или фильмы и даже не замечаем несоответствий. Такое можно сказать и об одном из самых известных сериалов "Друзья", рейтинги которого до сих пор на высоте, а зритель просматривает его все по новому кругу.

Ніколи у часі вдругого, третього або навіть четвертого огляду не кожен поклонник може побачити маленькі деталі, які заслуговують окремого уваги.

Важно! "Друзья" возвращаются на екранах. Наразі вже офіційно стало відомо, що актери серіала об'ємно поєднуються для відповідних епізодів. Вийде він у США на новій стримінговій службі від HBO - HBO Max. Про свою кількість об'єднаних актерів серіала "Друзья" почав писати іншого для іншого в соцсетях з одинаковою підпискою "Це відбувається!"

Ітак, 10 деталей, які можна було не замінити в серіалі "Друзья".

10. Диван

Діван у кафе був завжди свободним для компанії друзей. Хоча в перших серіях там все було було табличка "Зарезервіровано". Хоча впослідовність її убрали, ведь бронь стала очевидна.



Кто не спрашивал себя: ну почему этот диван всегда свободен?

9. "Волшебное" окно

Окно на кухне у Моники каждый раз меняет пейзаж.









"Волшебное" окно

8. Знакомства

В первых сериях первого сезона Моника познакомила Чендлера с Рэйчел. Однако, зачем? Ведь они с самого юного возраста еще знают друг друга, и об этом станет известно в следующих сезонах.









Чендлер ти Рейчел были знакомы

7. Послания от Джои

На дверях у Джои и Чендлера висела табличка, на которой почти всегда менялись какие-то надписи.

Например, когда все узнали об отношениях Моники и Чендлера, там была милая надпись с их инициалами. Наверное, Джо постарался!



Милые послания на дверях Джои и Чендлера

6. Необычный ракурс

Во многих сериалах мы привыкли видеть один и тот же ракурс съемки. Однако, не в "Друзьях"! В одной из серий нам показали, как выглядит квартира Моники, если смотреть со стороны кладовой, где Мон прятала кучу своих вещей.



Квартира Моники с непривычного ракурса

5. Свадебные платья

В серии, где Фиби, Моника и Рейчел надели втроем свадебные платья от разочарования, мало кто заметил расхождения.

Например, платье Рейчел не совсем похоже на то, которое она надевала на свою свадьбу. А платье на Моники, которое она забрала для будущей жены Роса, отличается от того, которое будет на свадьбе ее брата.











Свадебные платья в "Друзьях" не были идентичными

4. Титры с изюминкой

В первом эпизоде шестого сезона в титрах к серии к каждому актеру приставили фамилию Аркет. Это сделали с юмором, ведь на тот момент Кортни Кокс вышла замуж и сменила фамилию на Кокс-Аркет.

В титрах всем добавили фамилию Аркет

3. Две роли у одной актрисы

Женщину, которая принимала роды у Фиби, и агента Джои играла одна и та же актриса.



Та же актриса сыграла агента Джоуи

2. Так сколько лет Росу?

С возрастом Роса была постоянная путаница. В третьем, четвертом и пятом сезонах ему постоянно 29 лет. Тогда, как во все остальные праздновали свои дни рождения.



Росу долгое время было 29 лет

1. Беременная Моника

Про беременності Лізи Кадроу у час третього сезону знають багато зрителей серіала. Тогда героїня "Друзей" Фібі також винашивала троїчних дітей для свого брата. Однак беременність Кортни Кокс в останній сезон серіала приховала. «Ведь за сценарієм», «Моніка та Чендлер» не могли назвати дітей і усновіли подвійних духів.