Каким странам и какое оружие продавал Укроборонпром в 2019 году

По результатам 2019 года Укроборонпром, экспортируя товары и услуги, заработал около 908 миллионов долларов США. Руководитель госконцерна Айворас Абромавичус прогнозирует, что по динамике договоров, в 2020 году этот показатель увеличится еще на около 30%.

Впрочем Абромавичус отметил, что для развития экспорта в Украине до сих пор существуют значительные препятствия. Например скромный перечень современной продукции, отсутствие финансовых инструментов для стимулирования экспорта и нездоровая конкуренция экспортеров самого концерна, сообщает Укроборонпром.

Ключевые рынки для украинского вооружения

До сих пор экспорт военного вооружения Украины почти полностью направлен на восток. Главными рынками для украинского экспорта являются:



Индия;



Саудовская Аравия;



Турция;



Ближний Восток;



Центральная Азия.



Что чаще всего экспортирует Украина:



противотанковые ракетные комплексы;



корабельные газотурбинные двигатели и агрегаты;



ремонт советской техники;



модернизация самолетов.



Как Укроборонпром будет развивать свой экспорт

Для того, чтобы решить систему экспорта товаров и услуг в Укроборонпроме начата ​​реформа спецэкспортеров. Ее целью является улучшить их координацию, кооперацию, убрать лишнюю конкуренцию и четко распределить зоны ответственности.

В "переходный период" – пока в концерне продолжаются изменения – на внешних рынках будут работать 4 экспортера вместо 6 и не более двух на одном рынке. В итоге, в долгосрочной перспективе, останется всего 2 спецэкспортера с правилом: одна страна – один экспортер,

– пояснил Абромавичус.

Кто экспортирует оружие из Украины?Монопольное право на импорт и экспорт военной продукции из Украины имеет компания Укрспецэкспорт. Компания действует с 1996 года, а с 2010 года входит в концерн Укроборонпром.



Экспорт Укроборонпрома в 2017 – 2020 годах