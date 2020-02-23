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Каким странам и какое оружие продавал Укроборонпром в 2019 году


По результатам 2019 года Укроборонпром, экспортируя товары и услуги, заработал около 908 миллионов долларов США. Руководитель госконцерна Айворас Абромавичус прогнозирует, что по динамике договоров, в 2020 году этот показатель увеличится еще на около 30%.

Впрочем Абромавичус отметил, что для развития экспорта в Украине до сих пор существуют значительные препятствия. Например скромный перечень современной продукции, отсутствие финансовых инструментов для стимулирования экспорта и нездоровая конкуренция экспортеров самого концерна, сообщает Укроборонпром.


Ключевые рынки для украинского вооружения


До сих пор экспорт военного вооружения Украины почти полностью направлен на восток. Главными рынками для украинского экспорта являются:



  • Индия;

  • Саудовская Аравия;

  • Турция;

  • Ближний Восток;

  • Центральная Азия.


Что чаще всего экспортирует Украина:



  • противотанковые ракетные комплексы;

  • корабельные газотурбинные двигатели и агрегаты;

  • ремонт советской техники;

  • модернизация самолетов.


Как Укроборонпром будет развивать свой экспорт


Для того, чтобы решить систему экспорта товаров и услуг в Укроборонпроме начата ​​реформа спецэкспортеров. Ее целью является улучшить их координацию, кооперацию, убрать лишнюю конкуренцию и четко распределить зоны ответственности.


В "переходный период" – пока в концерне продолжаются изменения – на внешних рынках будут работать 4 экспортера вместо 6 и не более двух на одном рынке. В итоге, в долгосрочной перспективе, останется всего 2 спецэкспортера с правилом: одна страна – один экспортер,
– пояснил Абромавичус.


Кто экспортирует оружие из Украины?Монопольное право на импорт и экспорт военной продукции из Украины имеет компания Укрспецэкспорт. Компания действует с 1996 года, а с 2010 года входит в концерн Укроборонпром.


Укроборонпром, експорт
Экспорт Укроборонпрома в 2017 – 2020 годах






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