Каким странам и какое оружие продавал Укроборонпром в 2019 году

Впрочем Абромавичус отметил, что для развития экспорта в Украине до сих пор существуют значительные препятствия. Например скромный перечень современной продукции, отсутствие финансовых инструментов для стимулирования экспорта и нездоровая конкуренция экспортеров самого концерна, сообщает Укроборонпром.
Ключевые рынки для украинского вооружения
До сих пор экспорт военного вооружения Украины почти полностью направлен на восток. Главными рынками для украинского экспорта являются:
Что чаще всего экспортирует Украина:
Как Укроборонпром будет развивать свой экспорт
Для того, чтобы решить систему экспорта товаров и услуг в Укроборонпроме начата реформа спецэкспортеров. Ее целью является улучшить их координацию, кооперацию, убрать лишнюю конкуренцию и четко распределить зоны ответственности.
В "переходный период" – пока в концерне продолжаются изменения – на внешних рынках будут работать 4 экспортера вместо 6 и не более двух на одном рынке. В итоге, в долгосрочной перспективе, останется всего 2 спецэкспортера с правилом: одна страна – один экспортер,
– пояснил Абромавичус.
Кто экспортирует оружие из Украины?Монопольное право на импорт и экспорт военной продукции из Украины имеет компания Укрспецэкспорт. Компания действует с 1996 года, а с 2010 года входит в концерн Укроборонпром.
Экспорт Укроборонпрома в 2017 – 2020 годах