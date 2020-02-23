Армения закрывает границу и прекращает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

На основании статьи 16 Закона о государственной границе Республики Армения
, в которой говорится о временном прекращении связи через государство в случае распространения инфекционных заболеваний, правительство Армении примет чрезвычайное решение о приостановлении связи с Исламской Республикой Иран на две недели.
Об этом, как передает Инфотека24, сообщил на своей странице в соцсети Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян
.
"В частности будет прекращена авиасообщение между Арменией и Ираном, а также будет закрыта КПП Мегри”,- отметил Пашинян.
Премьер Армении также отметил, что завтра пройдет заседание комитета по предотвращению распространения коронавируса, в ходе которого обсудят дальнейшие шаги. Пашинян напомнил о том, что данный комитет работает еще с 31 января.