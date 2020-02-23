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Армения закрывает границу и прекращает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

 
На основании статьи 16 Закона о государственной границе Республики Армения, в которой говорится о временном прекращении связи через государство в случае распространения инфекционных заболеваний, правительство Армении примет чрезвычайное решение о приостановлении связи с Исламской Республикой Иран на две недели.

Об этом, как передает Инфотека24, сообщил на своей странице в соцсети Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В частности будет прекращена авиасообщение между Арменией и Ираном, а также будет закрыта КПП Мегри”,- отметил Пашинян.

Премьер Армении также отметил, что завтра пройдет заседание комитета по предотвращению распространения коронавируса, в ходе которого обсудят дальнейшие шаги. Пашинян напомнил о том, что данный комитет работает еще с 31 января.


  Источник:FMG NEWS

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