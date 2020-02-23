Экологическая катастрофа на Каспии | азербайджанцы уничтожают Каспий





Сотрудниками Управления комплексного экологического мониторинга Каспия Минэкологии и природных ресурсов был проведен очередной мониторинг на территории прибрежной зоны Апшеронского полуострова.



Как сообщила журналистам представитель Управления Нармин Бабашева, по итогам мониторинга было выявлено, что загрязняющие акваторию сточные воды больше формируются на территории Сураханского района



«Сточные воды, формирующиеся в поселках Балаханы, Сабунчи, Забрат-1 и 2, Рамана и Ени Рамана, сбрасываются на прибрежную территорию по Говсанскому каналу, оттуда в море. Кроме того, одними из территорий, где загрязнена морская вода, являются Сумгаит и прибрежная полоса поселка Г.З. Тагиева. Как сообщила журналистам представитель Управления Нармин Бабашева, по итогам мониторинга было выявлено, что загрязняющие акваторию сточные воды больше формируются на территории Сураханского района Баку «Сточные воды, формирующиеся в поселках Балаханы, Сабунчи, Забрат-1 и 2, Рамана и Ени Рамана, сбрасываются на прибрежную территорию по Говсанскому каналу, оттуда в море. Кроме того, одними из территорий, где загрязнена морская вода, являются Сумгаит и прибрежная полоса поселка Г.З. Тагиева.

В связи с отсутствием в поселке централизованной канализационной сети сточные воды, формирующиеся на предприятиях и в частных домах, напрямую стекаются в Каспий. Результаты мониторингов и исследований на вышеуказанных территориях Апшеронского района дают основание говорить, что объем химических и биологических загрязнителей и бактерий группы кишечной палочки в сбрасываемых в Каспий сточных водах превышает норму в сотни раз», - сказала Бабашева.

Сбрасывая эту канализацию, химию в акваторию Каспия, Азербайджан уничтожает водный ресурс который принадлежит не только им, но и России и Ирану. По всему побережью распространяется вонь, на пляжах валяются трупы животных и птиц. Одним словом ужас который никогда не исчезнет с пляжей Баку и Азербайджана в целом.



