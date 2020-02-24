В Белоруссию прибыла экспертная миссия МАГАТЭ

В Минск 24 февраля прибыла группа экспертов мирового агентства по атомной энергии. Делегация МАГАТЭ приступила к анализу базового развития ядерной инфраструктуры Белоруссии, сообщает сайт министерства энергетики

В течение декады международные представители будут инспектировать «ядерное хозяйство» страны по всем направлениям, так как Беларусь является новым членом агентства, разработчиком ядерных технологий. В проверочный перечень прибывших специалистов вошли — работа с кадрами, профилактика аварийных ситуаций, связь с общественностью, инструкционное обращение с радиоактивными отходами и топливом. Также, эксперты будут определять правомерность законодательной платформы и политики государства в области ядерной энергетики.

В «аудиторских мероприятиях» МАГАТЭ примут участие сотрудники ряда ведомств республики и научно-производственных учреждений. Белорусские физики-ядерщики представят полный отчёт о деятельности широкого спектра направлений на настоящий момент. На базе, полученной в ходе ревизии информации, экспертная группа подготовит соответствующий документ по итогам инспекционной миссии.

Одним из крупных атомных объектом в стране, является двух-реакторная «Белорусская АЭС», которая строится в Гродненской области. Генподрядчиком строительства выступает российская корпорация «Росатом», запуск первой энергомощности планируется в текущем году, второй энергоблок будет введён в эксплуатацию в 2021 году.