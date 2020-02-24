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Промышленный сектор Таджикистана будет расширяться

Промышленный сектор Таджикистана будет расширятьсяВ министерстве промышленности Таджикистана 22 февраля состоялось собрание межведомственной рабочей группы по вопросам расширения потенциала промышленного сектора. Открыл заседание глава минпромышленности Файзуллозода Заробиддин. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе министерства промышленности и новых технологий Таджикистана.

Координационный орган был сформирован с целью выполнения поручения таджикского премьера Кохира Расулзода от 14 февраля 2020 года. Соответствующие указания ориентированы на создание новых рабочих мест и ввода в эксплуатацию простаивающих предприятий. В рамках заседания, также, был сделан акцент на рассмотрении задач, поставленных президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном относительно создания новых предприятий.

Заробиддин отметил, что в стране уже создано немалое количество промышленных учреждений. Несмотря на это, подчеркнул министр, существует ряд факторов, сдерживающих данный процесс. Сюда можно включить диверсификацию перерабатывающей промышленности, нехватку высококвалифицированных специалистов в соответствующей области, недостаточное межсекторальное, межрегиональное сотрудничество, отсутствие кластерных связей, добавил чиновник.

Было отмечено, что правительство страны уже реализовало ряд проектов по увеличению объёмов производства и роста экспорта товаров в данной сфере. По завершению переговоров, главы ведомств подчеркнули, что примут все необходимые меры для развития соответствующей области.





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