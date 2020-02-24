Промышленный сектор Таджикистана будет расширяться

В министерстве промышленности Таджикистана 22 февраля состоялось собрание межведомственной рабочей группы по вопросам расширения потенциала промышленного сектора. Открыл заседание глава минпромышленности Файзуллозода Заробиддин. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе министерства промышленности и новых технологий Таджикистана

Координационный орган был сформирован с целью выполнения поручения таджикского премьера Кохира Расулзода от 14 февраля 2020 года. Соответствующие указания ориентированы на создание новых рабочих мест и ввода в эксплуатацию простаивающих предприятий. В рамках заседания, также, был сделан акцент на рассмотрении задач, поставленных президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном относительно создания новых предприятий.

Заробиддин отметил, что в стране уже создано немалое количество промышленных учреждений. Несмотря на это, подчеркнул министр, существует ряд факторов, сдерживающих данный процесс. Сюда можно включить диверсификацию перерабатывающей промышленности, нехватку высококвалифицированных специалистов в соответствующей области, недостаточное межсекторальное, межрегиональное сотрудничество, отсутствие кластерных связей, добавил чиновник.

Было отмечено, что правительство страны уже реализовало ряд проектов по увеличению объёмов производства и роста экспорта товаров в данной сфере. По завершению переговоров, главы ведомств подчеркнули, что примут все необходимые меры для развития соответствующей области.