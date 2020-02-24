Казахстан заинтересован в интеграционных проектах ЕАЭС

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин 24 февраля встретился с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, приступившим к своей миссии 1 февраля текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

Премьер республики отметил, что Елбасы Нурсултан Назарбаев и президент Касым-Жомарт Токаев поддерживают процесс евразийской интеграции и проявляют заинтересованность в укреплении экономического союза. Глава правительства сообщил собеседнику, что взаимный торговый оборот страны в рамках ЕАЭС увеличился на 4 миллиарда и составил свыше 20 миллиардов долларов. Помимо этого на полях союза, расширяется инвестиционное сотрудничество, стабильно растет перечень предприятий, работающих в экономически выгодных областях, заявил член правительства Казахстана.

Также, Мамин указал на существующие, в совместной деятельности, элементы тормозящие развитие рынка внутри ЕАЭС. Премьер предложил систематизировать действия по нейтрализации препятствий, в частности, использовать «формулу четырёх свобод», то есть, беспрепятственно продвигать — товары, услуги, капитал и рабочий потенциал. Такой подход создаст возможности для деловых кругов и населения стран союза ощутить конкретную пользу от интеграционных проектов, подчеркнул Мамин.

В ходе встречи, политики рассмотрели основные пути взаимодействия в рамках ЕАЭС на период до 2025 года.