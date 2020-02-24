Власти Украины и Венгрии планируют либерализовать автомобильные перевозки

Власти Украины намерены инициировать либерализацию автоперевозок между Украиной и Венгрией. Данное заявление 22 февраля сделал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий по итогам встречи с госсекретарём мининноваций и технологий Венгрии Ласло Мошоци, сообщила 22 февраля пресс-служба мининфраструктуры Украины

Переговоры состоялись в рамках участия Криклия в международной конференции «Европа Карпат» в Польше. В ходе встречи, стороны затронули тему упрощения формата автомобильных перевозок между странами. Госдеятели, также, отметили значимость для развития данной области переговоров украинского премьера Алексея Гончарука и главы министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которые прошли 7 февраля 2020 года в столице Украины.

Помимо либерализации двусторонних и международных грузоперевозок, будут сняты ограничения с нерегулярных пассажирских перевозок, добавил Криклий. Было подчеркнуто, что необходимо провести цифровую трансформацию в транспортном секторе, что подразумевает перевод в электронный формат всех официальных бумаг, оформляемых при перевозках.

По словам министра, на данный момент власти Украины и Венгрии реализуют совместные проекты по прокладыванию объездной автомобильной дороги Берегово — Астей — МАПП «Лужники» и строительству мостового перехода в МАПП «Захонь — Чоп». По мнению главы мининфраструктуры, развитие транспортных маршрутов между странами будет способствовать расширению потенциала трансграничных проектов по международной логистике.