Власти Украины и Венгрии планируют либерализовать автомобильные перевозки

Переговоры состоялись в рамках участия Криклия в международной конференции «Европа Карпат» в Польше. В ходе встречи, стороны затронули тему упрощения формата автомобильных перевозок между странами. Госдеятели, также, отметили значимость для развития данной области переговоров украинского премьера Алексея Гончарука и главы министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которые прошли 7 февраля 2020 года в столице Украины.
Помимо либерализации двусторонних и международных грузоперевозок, будут сняты ограничения с нерегулярных пассажирских перевозок, добавил Криклий. Было подчеркнуто, что необходимо провести цифровую трансформацию в транспортном секторе, что подразумевает перевод в электронный формат всех официальных бумаг, оформляемых при перевозках.
По словам министра, на данный момент власти Украины и Венгрии реализуют совместные проекты по прокладыванию объездной автомобильной дороги Берегово — Астей — МАПП «Лужники» и строительству мостового перехода в МАПП «Захонь — Чоп». По мнению главы мининфраструктуры, развитие транспортных маршрутов между странами будет способствовать расширению потенциала трансграничных проектов по международной логистике.