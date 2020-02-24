 
  • 18:49 – Нахиджеван в блокаде, а в Азербайджане царит паника и страх. 
  • 19:52 – Грузия это Азербайджан и восклицательный знак | Ягуб МАХМУДОВ 
  • 17:42 – Ереван зажил лучше Москвы, как только Пашинян запретил воровать. | Армянское чудо 
  • 18:49 – Нахиджеван в блокаде, а в Азербайджане царит паника и страх. 
  • 18:30 – "Друзья" возвращаются: 10 неожиданных деталей в сериале, которые вы могли не заметить 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Президент Армении поздравил главу Эстонии с днём независимости

Президент Армении поздравил главу Эстонии с днём независимостиПрезидент Армении Армен Саркисян 24 февраля поздравил президента Эстонии Керсти Кальюлайд с Днём независимости и заверил, что его визит в Таллин придаст положительный импульс армяно-эстонскому сотрудничеству. Об этом сообщили в пресс-службе президента страны.

Глава Республики отметил важность усиления двусторонних отношений, охватывая новые сферы, представляющие взаимный интерес. 

Армения придаёт большое значение дальнейшему укреплению дружеских отношений и конструктивного диалога с Эстонией, как в двустороннем формате, так и в контексте Европейского Союза, — говорится в обращении Армена Саркисяна.

Напомним, что главы двух государств встречались в октябре 2019 года, в ходе рабочей поездки президента Армении в Японию. Тогда, в рамках диалога по всестороннему развитию взаимоотношений, стороны отметили высокий потенциал сотрудничества в различных областях. В том числе, были затронуты вопросы упрощения визового режима со странами ЕС, а также взаимодействия президентских структур двух стран в реализации программ по обмену опытом.

Добавим, что Эстония отмечает День независимости с 24 февраля 1918 года, в этот день в Ревеле (современный Таллин) была опубликована Декларация о независимости, также именуемая Манифестом всем народам Эстонии. В этом году страна отмечает 102 годовщину независимости.





  •   Просмотров Сегодня: 66


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравил президента Армении
    » Зарубежные лидеры поздравляют Армена Саркисяна с днем рождения
    » Президент Армен Саркисян поздравил Владимира Зеленского со вступлением в должность
    » Президент Армении Армен Саркисян принял возглавляемую председателем КС Германии делегацию
    » Президент Армении встретился с наследным принцем ОАЭ
    » Президент Армении встретился с Додоном и Кальюлайд
    » Президент Швейцарии примет участие в Международном саммите франкофонии в Ереване
    » Армен Саркисян поздравил президента Таджикистана с Днем независимости
    » Армения придает большое значение отношениям высокого уровня с Ираном
    » Великобритания придает важность дальнейшему развитию отношений с Арменией
    » Президент Армении принял верительные грамоты посла Эстонии
    » Президент Армении и премьер Грузии обсудили возможности расширения торгово-экономического сотрудничества
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Нахиджеван в блокаде, а в Азербайджане царит паника и страх.

    • 18:49
    • 91
    • 0

    Казахстан заинтересован в интеграционных проектах ЕАЭС

    • 18:23
    • 60
    • 0

    Президент Армении поздравил главу Эстонии с днём независимости

    • 17:03
    • 67
    • 0

    Власти Украины и Венгрии планируют либерализовать автомобильные перевозки

    • 15:13
    • 71
    • 0

    Промышленный сектор Таджикистана будет расширяться

    • 13:24
    • 72
    • 0

    В Белоруссию прибыла экспертная миссия МАГАТЭ

    • 11:24
    • 75
    • 0

    Экологическая катастрофа на Каспии | азербайджанцы уничтожают Каспий

    • 20:57
    • 133
    • 0

    Армения закрывает границу и прекращает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

    • 20:08
    • 149
    • 0

    16 турецких оккупантов и более 100 протурецких боевиков погибли в Триполи | Ахмед Махджуб

    • 19:59
    • 125
    • 0

    "Друзья" возвращаются: 10 неожиданных деталей в сериале, которые вы могли не заметить

    • 18:30
    • 118
    • 0

    Каким странам и какое оружие продавал Укроборонпром в 2019 году

    • 15:17
    • 118
    • 0

    Глава Туркменистана поучаствовал в открытии новой мечети в Туркменабаде

    • 18:24
    • 202
    • 0

    Узбекистан и Египет обсудили дальнейшее развитие сотрудничества

    • 17:05
    • 206
    • 0

    Состояние боевой техники ВС Таджикистана проверил президент страны

    • 15:16
    • 452
    • 0

    Президент Казахстана посетил главный храм страны «Хазрет Султан»

    • 14:11
    • 154
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57255
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 51959
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47760
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43147
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36920
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35575
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 34250
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32670
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31004
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30278
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 23815
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23166
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22901
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20575
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 19274
    • 0

    Нахиджеван в блокаде, а в Азербайджане царит паника и страх.

    • 18:49
    • 91
    • 0

    Президент Армении поздравил главу Эстонии с днём независимости

    • 17:03
    • 67
    • 0

    Власти Украины и Венгрии планируют либерализовать автомобильные перевозки

    • 15:13
    • 71
    • 0

    Казахстан заинтересован в интеграционных проектах ЕАЭС

    • 18:23
    • 60
    • 0

    Промышленный сектор Таджикистана будет расширяться

    • 13:24
    • 72
    • 0

    В Белоруссию прибыла экспертная миссия МАГАТЭ

    • 11:24
    • 75
    • 0

    Экологическая катастрофа на Каспии | азербайджанцы уничтожают Каспий

    • 20:57
    • 133
    • 0

    Армения закрывает границу и прекращает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

    • 20:08
    • 149
    • 0

    Каким странам и какое оружие продавал Укроборонпром в 2019 году

    • 15:17
    • 118
    • 0

    "Друзья" возвращаются: 10 неожиданных деталей в сериале, которые вы могли не заметить

    • 18:30
    • 118
    • 0

    16 турецких оккупантов и более 100 протурецких боевиков погибли в Триполи | Ахмед Махджуб

    • 19:59
    • 125
    • 0

    Узбекистан и Египет обсудили дальнейшее развитие сотрудничества

    • 17:05
    • 206
    • 0

    Состояние боевой техники ВС Таджикистана проверил президент страны

    • 15:16
    • 452
    • 0

    Беларусь намерена поставлять сельхозтехнику в Киргизию

    • 09:53
    • 130
    • 0

    В резиденции президента Армении прозвучали русские романсы

    • 12:57
    • 137
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА