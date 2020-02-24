Президент Армении поздравил главу Эстонии с днём независимости

Президент Армении Армен Саркисян 24 февраля поздравил президента Эстонии Керсти Кальюлайд с Днём независимости и заверил, что его визит в Таллин придаст положительный импульс армяно-эстонскому сотрудничеству. Об этом сообщили в пресс-службе президента страны

Глава Республики отметил важность усиления двусторонних отношений, охватывая новые сферы, представляющие взаимный интерес.

— Армения придаёт большое значение дальнейшему укреплению дружеских отношений и конструктивного диалога с Эстонией, как в двустороннем формате, так и в контексте Европейского Союза, — говорится в обращении Армена Саркисяна.

Напомним, что главы двух государств встречались в октябре 2019 года, в ходе рабочей поездки президента Армении в Японию. Тогда, в рамках диалога по всестороннему развитию взаимоотношений, стороны отметили высокий потенциал сотрудничества в различных областях. В том числе, были затронуты вопросы упрощения визового режима со странами ЕС, а также взаимодействия президентских структур двух стран в реализации программ по обмену опытом.

Добавим, что Эстония отмечает День независимости с 24 февраля 1918 года, в этот день в Ревеле (современный Таллин) была опубликована Декларация о независимости, также именуемая Манифестом всем народам Эстонии. В этом году страна отмечает 102 годовщину независимости.