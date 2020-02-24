Нахиджеван в блокаде, а в Азербайджане царит паника и страх.

Нахичеванская автономная республика (НАР) Азербайджана оказалась в полной сухопутной изоляции из-за угрозы коронавируса, передает Turan.az.



После того, как стало известно о смертельных случаях заболевания в Иране Турция и Иран закрыли свои границы автономией. Учитывая, что Армянская граница также закрыта из-за отсутствия дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном, то единственный путь, связывающий Нахичевань с миром – это авиасообщение с После того, как стало известно о смертельных случаях заболевания в Иране Турция и Иран закрыли свои границы автономией. Учитывая, что Армянская граница также закрыта из-за отсутствия дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном, то единственный путь, связывающий Нахичевань с миром – это авиасообщение с Баку



Закрытие границ сразу же отразилось на ценах на продовольствие. Из-за их резкого роста цен на продукты, жители скупают в магазинах крупы, муку, другие продукты. На продажу некоторых продуктов введены ограничения. Возможна вспышка коронавируса в столице Нахичевана.



Отметим, что территория современного Нахичевана (Нахиджеван) является историческими армянскими землями, присоединенными к искусственно созданному Азербайджану.

Всего полвека назад территория этой "автономной республики” Нахичевань была густо населена компактным армянским населением. Но в годы искусственно насажденной межнациональной розни это коренное население было частично вырезано, частично бежало в пределы нынешней территории Армянской ССР, где проживает и поныне, не смея вернуться на родные места. Постепенно уходит из родных мест и остальное армянское население, покидая свою исконную, исторически ему всегда принадлежащую территорию, жить на которой в созданных условиях немыслимо.

