Премьер-министр Абылгазиев поручил подготовить ряд дополнительных мер поддержки ветеранов ВОВ

Премьер-министр заслушал доклады о ходе готовности к торжествам, приуроченным к 75-летию Великой победы над фашизмом.
Был проанализирован комплекс культурных и других программ, запланированных по всей стране.
Руководители соответствующих служб отчитались о проделанной работе по оказанию материальной и посильной помощи ветеранам войны и приравненным к ним лицам.
На заседании стало известно о мерах подготовки к военному параду в городе Бишкеке, об открытии мемориала в честь воинов-киргизстанцев в городе Ржев. Также, вызвал интерес запланированный пробег «Огонь Победы», стартующий в Оше и финиширующий 8 мая в столице Киргизии.
Глава правительства сказал, что количество ветеранов войны ежегодно сокращается. Из 380 ветеранов с 2019 года на сегодня остались 262 человека.
— Принимая во внимание историческую значимость Великой победы над фашизмом и героизм советских людей, этот праздник будет широко отмечаться по всей стране, как и во всех государствах СНГ, — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.
Руководитель правительства поручил подготовить дополнительные меры по оказанию поддержки ветеранам военной эпохи 40-х.
В завершении Мухаммедкалый Абылгазиев дал указание задействованным службам организовать и реализовать праздничные программы согласно плана.