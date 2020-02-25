Премьер-министр Абылгазиев поручил подготовить ряд дополнительных мер поддержки ветеранов ВОВ

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев провёл заседание по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства

Премьер-министр заслушал доклады о ходе готовности к торжествам, приуроченным к 75-летию Великой победы над фашизмом.

Был проанализирован комплекс культурных и других программ, запланированных по всей стране.

Руководители соответствующих служб отчитались о проделанной работе по оказанию материальной и посильной помощи ветеранам войны и приравненным к ним лицам.

На заседании стало известно о мерах подготовки к военному параду в городе Бишкеке, об открытии мемориала в честь воинов-киргизстанцев в городе Ржев. Также, вызвал интерес запланированный пробег «Огонь Победы», стартующий в Оше и финиширующий 8 мая в столице Киргизии.

Глава правительства сказал, что количество ветеранов войны ежегодно сокращается. Из 380 ветеранов с 2019 года на сегодня остались 262 человека.

— Принимая во внимание историческую значимость Великой победы над фашизмом и героизм советских людей, этот праздник будет широко отмечаться по всей стране, как и во всех государствах СНГ, — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Руководитель правительства поручил подготовить дополнительные меры по оказанию поддержки ветеранам военной эпохи 40-х.

В завершении Мухаммедкалый Абылгазиев дал указание задействованным службам организовать и реализовать праздничные программы согласно плана.