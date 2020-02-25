Сегодня начинается судебный процесс в отношении экс-президента Армении Сержа Саргсяна.



Он обвиняется в растрате госсредств в размере 1 млн долларов. Против Сержа Саргсяна показания дал Серго Карапетян - экс-министр сельского хозяйства при Серже Саргсяне.



После революции уже второй экс-президент Армении предстает перед армянским правосудием. Другой экс-президент Роберт Кочарян уже длительное время находится под арестом в рамках дела 1 марта.

Отметим что оба бывших президентов обвиняются в рамках уголовных дел, по мнению прокуратуры во время их президентства.