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Сумгаитские погромы и азербайджанская провокация

 фантасты современные
Придуманная история старого фантаста о непридуманной трагедии

В очередной раз, как происходит каждый год, в преддверии годовщины погромов армян в Сумгаите азербайджанская сторона публикует «разоблачительные» материалы несуразного содержания. Обычно это классические тезисы «армяне сами виноваты», «армяне сами себя резали», «армяне купили весь советский союз» и «везде коварные дашнаки». Но в этот раз полет фантазии мазутных пропагандистов привел их к безнравственной российской газете. К делу был привлечен азербайджанский писатель-фантаст Лев Аскеров, который также известен под псевдонимом Маас.

Под именем старого фантаста в российской «Независимой газете» свет увидел опус «Сумгаитская трагедия. С чего начиналось и как это было. По архивным документам КГБ СССР и Азербайджана». Неудивительно, что плод фантазии Аскерова нашел себе место на страницах «Независимой газеты», которая уже давно публикует различные проазербайджанские материалы сомнительного или пропагандистского толка. Грязная провокация, высмеивающая трагедию людей, переживших ужасы погромов.
 
Напомним, что в феврале 1988 года в Сумгаите, при фактической поддержке местных азербайджанских властей, прошли погромы армян. Во время этих событий было убито 26 армян и 6 азербайджанцев, гласят официальные данные. Свидетельства очевидцев говорят о больших жертвах среди армян. Точное число убитых не установлено до сих пор. Мужчин, женщин и детей убивали, насиловали, сжигали заживо. Слово «Сумгаит» вошло в историю как синоним бесчинства и ассоциируется у большинства людей с погромами.

И неожиданно, за несколько дней до годовщины, в одном тексте вышеуказанного фантаста собираются все вышеуказанные тезисы о коварных армянах, которые сами себя уничтожали, а в довесок были подкинуты несуществующие «архивные материалы» о причастности Армянской Апостольской Церкви (!), основанные на докладах КГБ несуществующих офицеров, которые случайно (!) попали в руки к Аскерову, когда тот посещал Лубянку и смог их легко изучить и переписать (!). А затем, через 32 года после Сумгаитских погромов вдруг вспомнить, что де он владеет настоящей правдой о трагедии.

Аскеров оказывается был свидетелем событий в Сумгаите и был знаком с Эдуардом Григоряном. Это также один из любимых доводов азербайджанской стороны. Якобы погромы были организованы одним армянином, который был задержан 1 марта 1988 года, при этом упуская другой факт. По делу о погромах также было задержано еще 94 человека, все азербайджанцы и один русский. Уголовное дело было разбито на несколько частей, и судя по материалам дела Григоряна, он считался не организатором погромов, а обычным членом банды мародеров. Вместе с ним по этому делу проходило еще 6 азербайджанцев.

Во всех материалах следствия, которые доступно общественности, Григорян указывается в качестве обыкновенного бандита. Нет никаких доказательств, что Григорян убивал армян. Его осудили на срок в 12 лет, затем он был передан Армении, где в декабре 1992 года был помилован уже властями независимой Армении. Точно известно, что после этого он покинул Армению.
В статье еще много бреда и провокаций, о которых мы не будем говорить, так как комментировать подобное ниже нашего достоинства. Самое интересное это узнать, почему же Аскеров не писал об «азербайджанской» правде все эти годы, пока строчил произведения с заголовками по типу «Браво, Алиев! Мы с вами!». Надеюсь не надо объяснять о каком Алиеве идет речь.
С материалам о погромах армян в Сумгаите можно ознакомиться по ссылке.
 


  Источник:FMG NEWS

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