Женьшень и его лекарственная ценность

На нашей планете нет, пожалуй, другого растения, которое пользовалось бы столь огромной славой всеисцеляющего средства, как женьшень. И, наверное, ни о каком ином растении в мире не сложено больше легенд и преданий, чем о женьшене. Какие только названия не давались ему на Востоке: "Дар богов", "Чудо природы", "Соль земли", "Дух земли", "Божественная трава", "Стосил" и многие другие. Но чаще всего его называют "корень жизни". В дословном же переводе с китайского слово "женьшень" означает "человек-корень" (жень - человек, шень - корень). Это название было дано за поразительное сходство корня женьшеня с человеческой фигурой.

В древних китайских книгах можно найти такое изречение: "Царь лесных зверей - тигр, царь морских зверей - дракон, а царь лесных растений - женьшень".

Женьшень известен в восточной народной медицине не менее 4000 лет. Первые сведения о нем встречаются в древнейших китайских сочинениях, написанных за двадцать веков до нашей эры. Большое место отведено описанию женьшеня в сводной китайской фармакопее XVI в., состоящей из 52 томов.

В Европу корни женьшеня впервые были завезены из Азии голландскими купцами в XVII в. Первое сочинение о женьшене в западноевропейской литературе появилось в 1714 г. Его автор - французский миссионер Жарту, побывавший в Китае. Говоря о применении женьшеня, он ссылался на приказ китайского императора, где было сказано: "Женьшень помогает при всякой слабости, в случаях чрезмерного телесного или душевного утомления или усталости; уничтожает и удаляет мокроту и ее скопление; останавливает рвоту и помогает пищеварению; укрепляет грудь и сердечную деятельность; уменьшает одышку; усиливает духовную и телесную деятельность организма; ободряет настроение духа; увеличивает лимфу крови; хорошо помогает против внезапных головокружений в жару; поправляет ослабшее зрение и продолжает и поддерживает жизнь в преклонном возрасте" [24].

В России о женьшене стало известно еще раньше, чем на Западе. Русский посланник в Китае Н. Г. Скафарий опубликовал в 1675 г. "Описание первыя части вселенныя именуемой Азии, в ней же стоит Китайское государство с прочими его городы и провинции", где он рассказывает о женьшене.

В чем же сила этого прославленного и до сих пор во многом еще загадочного растения? О женьшене говорили всякое. Одни утверждали, что его корень исцеляет от самых тяжких заболеваний, другие - что он возвращает людям молодость и продлевает жизнь, третьи утверждали, что женьшень дает небывалые силы человеку.

А какие только легенды не распространялись о нем на Востоке! Одна из них сообщала о том, что женьшень зарождается от молнии. Если молния ударит в прозрачную воду горного источника, то источник уходит под землю, а на его месте вырастает "корень жизни" - женьшень, который таит в себе силу небесного огня. Поэтому женьшень иногда обозначается китайскими иероглифами "жень-дань-шень", что означает "корень-молния".

В другой легенде рассказывается, что жил на свете добрый рыцарь по имени Жень Шень, которому пришлось сражаться с возлюбленным своей сестры. Его сестра Луи Ла горько оплакивала погибшего в этом бою брата, и там, где падали ее слезы, вырастало невиданное растение - женьшень, обладающее таинственной силой жизни.

Еще одна легенда рассказывает, как в женьшень превратилась самая красивая девушка по имени Мэй, которую заточил в своем замке император.

По одним преданиям, женьшень произошел от мальчика-оборотня, по другим - он сын тигра и красной сосны. Легенды говорят и о том, что женьшень, имеющий сверхъестественную силу, умеет превращаться в дикого зверя и даже в человека.

Бытовало поверье, что ночью, во время своего цветения, женьшень светится необычайно белым ярким огнем. Если в эту ночь выкопать светящийся корень, то он сможет не только вылечить человека от любой болезни, но и воскресить мертвого. Однако добыть такой женьшень чрезвычайно трудно, потому что его стерегут дракон и тигр. Лишь очень смелые люди могут решиться взять светящийся женьшень.

Из подобных легенд можно составить целую книгу.

Исключительно сильные целебные свойства женьшеня отмечал и известный русский исследователь Дальнего Востока В. К. Арсеньев.

На Востоке способы лечения женьшенем держатся в строгом секрете. Утверждение, что женьшень является средством чуть ли не от всех болезней, несомненно, преувеличено. Исследования советских врачей и фармакологов за последние тридцать пять лет показали, что женьшень в самом деле имеет исключительные целебные свойства, однако может быть рекомендован для лечения лишь определенных заболеваний.

Наиболее важным оказалось тонизирующее влияние женьшеня: при его длительном применении улучшается общее состояние организма, известно также его стимулирующее действие, когда лишь при однократном приеме препарата (в двойной-тройной дозе) заметно снижается усталость и резко повышается работоспособность. Однако если тонизирующее действие женьшеня давно было известно народной медицине Востока, то о его стимулирующем свойстве упоминается значительно реже. Но, видимо, как раз оно имелось в виду, когда в старинных китайских книгах писалось о корне женьшеня: "...Сверх того приостанавливает на несколько времени и самую смерть. Например, если сего корня потереть немного и дать хотя бы с чаем выпить больному, то таковой больной придет в чувство и получит в себе, так сказать, добавление жизненности и поживет еще несколько часов" [72]. Сохранилась легенда и о том, как в беге на семимильное расстояние побеждал тот бегун, который держал во рту корень женьшеня. Если корень был не настоящим, бегун обычно проигрывал.

По исследованиям советских дальневосточных фармакологов женьшень как стимулятор оказался более сильным, чем лимонник, пантокрин и фенамин. "В женьшене выгодно сочетаются тонизирующее (при повторных приемах) и стимулирующее действия. У пантокрина и лимонника тонизирующее действие выражено слабо, надежным же стимулирующим действием обладает только лимонник" [7].

Стимулирующее действие женьшеня ярче всего проявляется в повышении умственной работоспособности человека. Женьшень можно принимать и во время ночной работы, чтобы преодолеть сон. Но в отличие от фенамина женьшень не держит организм в возбужденном состоянии длительное время, т. е. действие женьшеня отличается большей мягкостью по сравнению с действием других стимулирующих и тонизирующих средств.

Народная медицина Востока различает двоякое действие корня женьшеня, считая, что средняя часть его оказывает возбуждающее, а нижняя (отростки корня) - угнетающее действие. Однако, хотя анатомические исследования корня допускают столь разное действие его частей, научное подтверждение указанных особенностей пока отсутствует.

Поскольку основное влияние женьшень оказывает на центральную нервную систему, то он применяется при ряде заболеваний, вызываемых ее нарушением. Женьшень оказывает положительное действие и как противовоспалительное средство, влияет на углеводный обмен (что важно при сахарном диабете, так как снижает содержание сахара в крови), на сердечнососудистую систему, функцию половых желез, улучшает зрение (в частности, в начальных стадиях глаукомы), а также играет важную роль при лечении нервных и психических заболеваний.

Препараты женьшеня в качестве тонизирующего средства назначают при усталости, переутомлении, неврастении. Широко известно их употребление при гипотонии с целью повышения артериального давления. Женьшень вообще нормализует артериальное давление, хотя при высоком давлении он противопоказан.

Считалось, что женьшень сужает кровеносные сосуды, но в последнее время появились исследования, показывающие, что препараты женьшеня, препятствуя проникновению кальция внутрь клеток гладкой мускулатуры кровеносных сосудов, наоборот, ослабляют их сужение, что и приводит к указанной нормализации давления [74].

В последние годы женьшень рассматривается и как адаптоген - средство, помогающее организму приспосабливаться (адаптироваться) к неблагоприятным условиям среды. Настойка из женьшеня вызывает у человека особое физическое состояние неспецифически повышенной сопротивляемости к жаре и холоду, инфекции или физической перегрузке. Такой адаптоген, как женьшень, может дать дополнительные силы космонавту, водолазу, нефтянику, рабочему в горячем цехе и людям других трудных профессий. При этом он действует как особый стимулятор на здоровых людей. Однако в отличие от допинга (например, фенамина) он после определенного периода стимуляции не вызывает неблагоприятной реакции, не истощает естественные резервы организма.

Неспецифическая реакция - стресс - обычно сопровождается вредными для человека последствиями. В частности, при этом наблюдается истощение ферментной системы. Адаптоген усиливает образование ферментов и нормализует вызываемые стрессом нарушения. В критический момент уставший или больной человек, принявший препарат женьшеня, получает дополнительные силы.

В восточной медицине издавна было распространено ложное убеждение, что культивируемые корни женьшеня в десятки раз менее активны, чем дикорастущие, в связи с чем последние всегда оценивались значительно выше. Однако в результате исследований советских ученых выяснилось, что разница в эффективности невелика [7, 36]. Отмечены случаи, когда культивируемые корни обладали даже большим стимулирующим действием, чем дикорастущие.

Советский Союз первый среди европейских стран официально признал женьшень лекарственным средством и внес его в государственную фармакопею.

Сложный комплекс действующих веществ женьшеня не разделен, и они в отдельности пока не получены, поэтому из корней женьшеня в основном изготовляют настойки и экстракты. Наиболее употребительной в лечебной практике является 3%-я настойка на водке или 40°-м спирте. При более высокой концентрации спирта извлечение действующих веществ ослабляется.

Согласно Техническим условиям 1951 г. принято приготовление препарата из корней женьшеня на 70°-м спирте в виде 10% и настойки, что не дает оптимального извлечения действующих веществ. Для приготовления 3%-го раствора сухой корень измельчают до порошкообразного состояния, после чего его настаивают на водке из расчета 30 г на литр. Если корень свежий, то его разрезают на мелкие кусочки. Учитывая, что в свежем корне содержится до 70% воды, следует брать большее его количество. Порошок или нарезанный корень настаивают три-четыре недели, периодически взбалтывая настойку. В конце этого срока ее фильтруют. Принимают настойку два-три раза в день за 20 - 30 минут до еды в течение 1 - 1,5 месяцев, затем делается месячный перерыв и курс лечения повторяют три-четыре раза.

Доза устанавливается врачом в зависимости от характера заболевания (30 - 40 капель, но возможна чайная или десертная ложка).

Представители китайско-тибетской медицины рекомендуют принимать женьшень лишь в холодное время года.

Известен ряд способов употребления женьшеня, а также приготовления с ним пищи (в Китае готовят десятки таких блюд).

Большие дозы приема настойки женьшеня (например, по 50 - 100 г) опасны, так как могут появиться головокружение, затрудненное дыхание, озноб, кровотечение и пр.

Учеными делались попытки и искусственного получения препаратов женьшеня, но положительных результатов пока нет. Более перспективны опыты по ускоренному тканевому размножению женьшеня. Этими вопросами занимаются Институт физиологии растений АН СССР, Ленинградский химико-фармацевтический институт и ВНИИ "Биотехника".

Ткань женьшеня, выращиваемая в искусственной среде в темноте, хотя и растет в несколько раз быстрее, чем корень женьшеня в почве, но уступает ему по фармакологическим свойствам. Препараты, полученные от изолированных тканей женьшеня в стерильной культуре, обладают стимулирующим эффектом, аналогичным действию препаратов из натурального корня женьшеня. Если 1 г натурального корня соответствует 67 условным стимулирующим единицам действия (1 г элеутерококка - 34), то 1 г сухой массы изолированных тканей - 35 (Л. И. Слепян).

Вместе с тем метод ускоренного размножения тканевой культуры показывает, что если в естественных условиях женьшень вегетативно почти не размножается, то в условиях опыта он проявляет сравнительно высокую способность к регенерации (восстановлению тканей).

Небольшие кусочки ткани любого органа женьшеня высаживают в стерильных условиях на агаризированную питательную среду и в колбах помещают в специальную камеру. В результате ускоренного деления клеток за 25 - 40 суток в темноте образуется каллусная масса грибообразного вида, которая по объему примерно в 20 раз больше первоначальной. Эту светло-желтую желеобразную ткань извлекают и делят на десятки новых кусочков, которые вновь подвергают в боксах с питательной средой тем же процедурам. Благодаря полученному штамму женьшеня за 25 суток культивирования можно получить до 500 г/л биомассы на сахарозо-минеральной среде.

