Топ-11 вкуснейших национальных блюд Армении | Вкусная Армения

Если вы приехали в Армению и не знаете, где и что поесть, то этот материал станет для вас своеобразным путеводителем. Каждая область в нашей стране отличается не только своим колоритом, но особенными блюдами.

Кстати, хапама – армянский десерт, его подавали традиционно к свадебному столу как символ изобилия. Тыкву фаршируют рисом с сухофруктами и орехами и добавляют мед. Получается очень вкусное и полезное блюдо.

Чтобы попробовать самую вкусную хапаму, необходимо отправится в Арагацотнскую область. Считается, что именно здесь ее готовят исключительно. С чем это связано на самом деле, неизвестно: то ли воздух, то ли вода, то ли местные жители влияют на процесс готовки.

Аришта

Иностранцам аришта может напомнить макароны. Но на самом деле это не совсем так. Аришта – своеобразный вид домашней лапши. Лучше всего ее готовят в Араратской области. Основа аришты – тесто, приготовленное из муки, воды и соли. Лапшу варят и подают с мясом или овощами. Все зависит от сезона, а также от вкусовых предпочтений. Кстати, это блюдо популярно в ресторанах страны.

Хорву

Хотя традиционное армянское блюдо "хорву" отлично готовят в каждом уголке Армении, однако родиной блюда считается Армавирская область. Основа хорву – ягненок, которого запекают в тандыре. Чтобы мясо получилось нежным, его заранее маринуют, используя соль, перец и мацун.

Калагеш

Если вы попадете в Вайоц Дзор, то обязательно попробуйте блюдо "калагеш". За основу берутся чечевица и сушеная пахта. Сначала жарят лук на подсолнечном масле, затем добавляют заранее сваренную чечевицу и пахту. Едят с лавашем. Во время поста блюдо можно приготовить без пахты.

Воспроизвести видео © SPUTNIK / LAURA SARKISYAN, KAREN EPREMYAN В гостях у шеф-повара: как приготовить "Калагеш"

Котайк

Котайкская область славится блюдами из рыбы. Там очень популярно блюдо "Котайк". Готовят его из филе форели. Рыбу заранее заправляют солью и черным перцем, запекают или варят. Подают с гарниром из овощей, ингредиенты меняются в зависимости от сезона.

Воспроизвести видео © SPUTNIK / LAURA SARKISYAN, KAREN EPREMYAN В гостях у шеф-повара: как приготовить "Котайк"

Кюфта

А вот кюфту отменно готовят именно в Гегаркуникской области. Кюфта представляет собой отбитое колотушкой мясо. Его варят, добавляют соль, черный перец, лук и подают к столу со сливочным маслом.

Кстати, кюфту в Армении принято есть с пловом из полбы.

Хашлама с овощами

Традиционную армянскую хашламу очень вкусно готовят в Лорийской области. Хашлама – отварное мясо с картофелем. Его обычно подают с тушеными овощами – помидорами, болгарским перцем. При приготовлении добавляют сливочное масло, соль, перец.

Воспроизвести видео © SPUTNIK / КАРЕН ЕПРЕМЯН, ЛАУРА САРКИСЯН В гостях у шеф-повара: как приготовить хашламу от Артака

Толма

Бесспорно, о толме знают очень многие, и не только в Армении, но и за ее пределами. Но мало кому известно, что в Сюникской области ее готовят по-особенному. Здесь вы сможете попробовать толму, приготовленную по рецепту V века. Собственно говоря, именно с этого периода и упоминается толма в армянских источниках. Существует порядка 80 способов приготовления этого традиционного армянского блюда. В Сюнике популярна толма из рубленого мяса и булгура.

Воспроизвести видео © SPUTNIK / ЛАУРА САРКИСЯН, АРАМ НЕРСЕСЯН В гостях у шеф-повара: как приготовить толму

Тавушское борани

Название этого блюда говорит само за себя: оно очень популярно в Тавушской области. Это простое в приготовлении и очень сытное блюдо. Готовят его из телятины, к которой добавляют лук, чернослив, каштан, чабер. Все это заправляют бульоном и подают с соусом из мацуна и чеснока.

© PHOTO : PROVIDED BY ARARAT CUISINE Тавушское борани

Кялла

Если вы гурман, то "кялла" – для вас. Чтобы понять настоящий вкус блюда, нужно поехать в Ширакскую область. Его готовят из головы коровы в специальной печи. Голову заправляют специями, солью, перцем. Едят без гарнира.

© SPUTNIK / ARMENUHI MKHOYAN Гюмрийская кухня - кяла (бычьи мозги)

Ереванский бозбаш

В столице Армении можно заказать любые блюда, рестораны предлагают широкий ассортимент. Однако в Ереване обязательно нужно попробовать "Ереванский бозбаш". Это блюдо готовится из баранины и овощей, запеченных в глиняном горшке.