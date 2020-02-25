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"Дело Ричарда Джуэлла": фильм о герое, которого несправедливо обвинили в терроризме


Неутомимый Клинт Иствуд снял еще один фильм про обычного мужчину, который делает необычные вещи.

"Дело Ричарда Джуэлла" основан на реальной истории охранника, который нашел бомбу в толпе во время Олимпийских Игр в Атланте в 1996 году. Тогда более 100 человек получили ранения, а один человек погиб. Если бы Джуэл не заметил рюкзак с бомбой и не начал эвакуацию, то жертв было бы в разы больше. Неприметный охранник на несколько дней превратился в национального героя, пока ФБР не сделали его основным подозреваемым в закладке бомбы.



В своем новом фильме Клинт Иствуд идет против двух мощных сил Америки – власти и СМИ. Первые несправделиво обвиняют Джуэлла в терроризме, а вторые преждевременно рассказывают о подозреваемом миру, чем превращают жизнь охранника в ад. Ад, за которым все наблюдают.


Это не первое кино Иствуда об обычных людях, которые выполняют свою работу и взамен получают только проблемы. Вспомним пилота "Чуда на Гудзоне", который посадил на Гудзон самолет и спас 155 его пассажиров, но затем был вынужден отстаивать свое решение в суде. А иствудские "Снайпер", "Поезд на Париж" или "Наркокурьер"? У режиссера период кино о скромных героических американских андердогах.


Экранизация истории Ричарда Джуэлла кажется старомодной, но и своевременной. Клинт Иствуд умеет рассказывать хорошие истории, а перед нами именно такая. Моментами затянута, но очень в стиле режиссера. Визуально фильм, как и "Наркокурьер", опирается на статические кадры и дальнее расстояние камеры от героев. А сюжет "Дела Ричарда Джуэлла" не будет сюрпризом, потому что трагический скандал сполна освещался прессой, а через несколько лет нашелся настоящий террорист. Только тогда власть и СМИ могли сказать наверняка – охранник был героем, а не жаждущим внимания убийцей.



Интересно, что Иствуд выделяет время на знакомство с Джуэллом и показывает много эпизодов его жизни до взрыва. Так зрители могут увидеть странность героя и, возможно, понять ее. Или же найти для себя причину оправдать подозрения ФБР. Джуэлла трудно понять в навязчивом желании быть копом, следить за порядком с аномальной преданностью и заботиться о матери, с которой тот живет даже во взрослом возрасте. Большинство событий в его жизни окрашены неприятным отношением, а окружение видит мужчину как грубого неудачника. Это пробуждает эмпатию, даже если действия персонажа остаются полузагадочными.


Из-за заранее известной развязке и старомодной подачи фильм можно было бы обвинить в статичности, но тут на первый план выходят актеры и режиссерское видение. Пол Уолтер Хаузер хорошо справляется с имитацией повадок Джуэлла, его покорности и растерянности. Сэм Рокуэлл сыграл адвоката псевдотеррориста, который хорошо относился к мужчине, в отличие от большинства других, и не упускал ни одного случая сказать какое-то лукавство о методах работы ФБР. Мать Джуэлла убедительно сыграла Кэти Бейтс, чем почти заслужила Оскар. Киноакадемия отметила номинации и сценарий, поэтому ставить под сомнение это кино сложно.



Единственное, что смущает, это подача в фильме персонажа настоящей, уже покойной, журналистки Кэти Скраггс. К Оливии Уайлд, как к актрисе, замечаний нет, но действия ее персонажа вызвали еще один скандал. Дело в том, что в фильме Скраггс предлагает агенту ФБР секс в обмен на информацию для своего материала в Atlanta-Journal Constitution. Газета и коллеги Кэти Скраггс возмущены тем, как изобразили их легендарную репортершу и даже наняли юриста, чтобы обжаловать фильм в суде. Потому что нельзя называть "основой из реальных событий" то, что далеко от правды.


В любом случае, "Дело Ричарда Джуэлла" заслуживает внимания и как хорошая история, и как еще один фильм легендарного режиссера, который даже на девятом десятке своей жизни снимает фильмы, вызывающие внимание киноакадемии.


Рейтинг "Дело Ричарда Джуэлла" на IMDb – 7,5. Возрастное ограничение – 12 лет.


Смотрите трейлер фильма "Дело Ричарда Джуэлла" онлайн: видео











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