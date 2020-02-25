Рейтинг Зеленского: социолог рассказал о главной особенности изменений

Об этом 24 каналу рассказал заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.
Владимира Зеленского поддержали бы 40% опрошенных. Это больше, чем за него проголосовало в первом туре президентских выборов (30% – "24"). Поэтому запас прочности у президента есть. Кроме того, через девять месяцев после избрания Зеленскому доверяют 52% украинцев. Это высокий показатель. Мало кто из его предшественников мог похвастаться таким показателем доверия,
– говорит Михаил Мищенко.
Однако, по словам социолога, снижение рейтинга Зеленского происходит за счет не тех, кто за него голосовал. А сторонников других политических сил, которые поддерживали его уже после выборов. В частности, "Голоса" и "Батькивщины". При этом, подчеркивает Мищенко, среди тех, кто голосовал за Зеленского, ему доверяются более 80%. То есть преимущественно электорат президента сохраняет ему доверие.
"Есть показатель, который должен вызвать у команды Зеленского волнения. Это ответ на вопрос: защищает ли президент интересы государственные или собственные и своего окружения? В сентябре 2019 года более 50% опрошенных считали, что Зеленский защищает общенациональные интересы. Сейчас таких 37%", – рассказывает Мищенко.
По его убеждению, это важный показатель. Ведь конец политической карьеры руководителей государства начинался тогда, когда люди считали, что президент защищает свое политическое окружение. Поэтому надо Зеленскому и его команде что-то менять в своей деятельности, чтобы эта тенденция не ухудшалась.
Кроме того, отмечает Мищенко, отношение к политическим оппонентам Зеленского также ухудшилось. Оппозиционным политикам не доверяют гораздо больше, чем Зеленскому. Но это не значит, что президенту можно быть спокойным.
Согласно исследованию, проведенному Центром Разумкова с 13 по 17 февраля, если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, то Владимира Зеленского поддержали бы 40% опрошенных. В целом уровень доверия к Зеленского упал почти вдвое с июня 2019 года.
В феврале 2020 года Владимиру Зеленскому полностью доверяют 12% опрошенных, а скорее доверяют – 39,5%. Совсем не доверяют президенту 17,9% опрошенных, а еще 22,7% – скорее не доверяют.
В общем социологи отметили, что уровень доверия к Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 – тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли – только 13,5%.
Кого украинцы выбрали бы президентом сегодня / Инфографика 24 канала