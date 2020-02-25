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Рейтинг Зеленского: социолог рассказал о главной особенности изменений


Снижение уровня доверия к власти – общая тенденция практически во всех демократических странах. Хотя уровень доверия и персональный рейтинг Зеленского снизился, за него сегодня готовы голосовать 40% избирателей. И это много. Но надо обратить внимание и на другой показатель.

Об этом 24 каналу рассказал заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.


Владимира Зеленского поддержали бы 40% опрошенных. Это больше, чем за него проголосовало в первом туре президентских выборов (30% – "24"). Поэтому запас прочности у президента есть. Кроме того, через девять месяцев после избрания Зеленскому доверяют 52% украинцев. Это высокий показатель. Мало кто из его предшественников мог похвастаться таким показателем доверия,
– говорит Михаил Мищенко.


Однако, по словам социолога, снижение рейтинга Зеленского происходит за счет не тех, кто за него голосовал. А сторонников других политических сил, которые поддерживали его уже после выборов. В частности, "Голоса" и "Батькивщины". При этом, подчеркивает Мищенко, среди тех, кто голосовал за Зеленского, ему доверяются более 80%. То есть преимущественно электорат президента сохраняет ему доверие.


"Есть показатель, который должен вызвать у команды Зеленского волнения. Это ответ на вопрос: защищает ли президент интересы государственные или собственные и своего окружения? В сентябре 2019 года более 50% опрошенных считали, что Зеленский защищает общенациональные интересы. Сейчас таких 37%", – рассказывает Мищенко.


По его убеждению, это важный показатель. Ведь конец политической карьеры руководителей государства начинался тогда, когда люди считали, что президент защищает свое политическое окружение. Поэтому надо Зеленскому и его команде что-то менять в своей деятельности, чтобы эта тенденция не ухудшалась.


Кроме того, отмечает Мищенко, отношение к политическим оппонентам Зеленского также ухудшилось. Оппозиционным политикам не доверяют гораздо больше, чем Зеленскому. Но это не значит, что президенту можно быть спокойным.


Каковы данные последних социологических опросов?


Согласно исследованию, проведенному Центром Разумкова с 13 по 17 февраля, если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, то Владимира Зеленского поддержали бы 40% опрошенных. В целом уровень доверия к Зеленского упал почти вдвое с июня 2019 года.


Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то опрошенные проголосовали бы так:



  1. Владимир Зеленский – 40,1%;

  2. Юрий Бойко – 15,3%;

  3. Петр Порошенко – 13,5%;

  4. Юлия Тимошенко – 10,2%;

  5. Игорь Смешко – 4,2%;

  6. Анатолий Гриценко – 3,3%;

  7. Олег Ляшко – 3,3%;

  8. Руслан Кошулинский – 2,1%;

  9. Александр Вилкул – 1,2%;

  10. Александр Шевченко – 0,2%;

  11. Другой кандидат – 6,5%.


Как изменился уровень доверия к Зеленскому


В феврале 2020 года Владимиру Зеленскому полностью доверяют 12% опрошенных, а скорее доверяют – 39,5%. Совсем не доверяют президенту 17,9% опрошенных, а еще 22,7% – скорее не доверяют.


В общем социологи отметили, что уровень доверия к Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 – тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли – только 13,5%.


президент України
Кого украинцы выбрали бы президентом сегодня / Инфографика 24 канала






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