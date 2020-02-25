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Наталья Могилевская удивила сменой имиджа: новая прическа певицы


Популярная украинская исполнительница, народная артистка Украины Наталья Могилевская в очередной раз поражает поклонников. Женщина поделилась фотографиями, на которых она позирует с новой прической.

Звезды часто прибегают к экспериментам с внешностью, и Наталья Могилевская не является исключением. На днях знаменитость рассказывала о стоматологической операции, которую ей пришлось пережить, а теперь на своей странице в инстаграме опубликовала фотографии, на которых продемонстрировала смену имиджа.


44-летняя Наталья позирует в парике с объемными афро-кудряшками и большим красным бантом. На лице звезды легкий макияж, с акцентом на блестящих тенях.


Очевидно, такой образ Могилевская примерила для съемок программы "Лига смеха", в новом сезоне которого она стала тренером.







 






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