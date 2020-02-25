Рецепт приготовления безе в микроволновке

Быстрый рецепт приготовления хрустящего десерта

Как приготовить безе в микроволновке/Смачно24

При приготовлении безе в микроволновке оно не будет таким же воздушным. В микроволновке безе прогревается изнутри, поэтому после приготовления быстро оседает, но десерт получится более хрустящим.

Ингредиенты

Сахарная пудра - г 150

Яичный белок - шт. 1

Рецепт приготовления



1

Отделите белок от желтка. Смешайте белок и сахарную пудру. Можно сбить все с помощью миксера или же воспользовать венчик или ложку. Должно получиться густое тесто, которое можно месить руками.

2

Разделите его на несколько маленьких частей и скатайте из них шарики. Выложите шарики на блюдо, застеленный пергаментом или бумажным полотенцем, на достаточно большом расстоянии друг от друга.

3

Готовьте безе на максимальной мощности 30 секунд. В процессе приготовления тесто растечется, поэтому безе получится плоским.



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Как приготовить безе в микроволновке: рецепт с видео





