Лион – Ювентус: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Лион – Ювентус: прогноз

В среду, 26 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Лионом" и "Ювентусом". Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом матче, а также на проход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Обе команды встречались между собой в сезоне 2012/14 и 2016/17. В первом случае это был четвертьфинал Лиги Европы. Тогда дважды победил "Ювентус". Следующий раз – уже на групповом этапе Лиги чемпионов. Первый матч во Франции закончился минимальной победой "Ювентуса". В Турине была зафиксирована ничья.

Но от этих матчей прошло немало времени. И сейчас перед нами несколько другие команды. "Ювентус" в Лиге чемпионов в этом сезоне лишь один раз сыграл вничью – на выезде против "Атлетико". И выиграл оставшиеся пять игр.

Зато "Лион" вышел из группы, набрав восемь очков. При этом команда проиграла на выезде двум своим главным конкурентам за второе место в группе – "Бенфике" и "Зениту". Хотя несколько неожиданно обыграл "РБ Лейпциг" на выезде.

И все же букмекеры в этом матче больше верят именно в "Ювентус" – 2,00-2,10 на победу "старой синьоры". Зато победа "Лиона" – 4,00-4,20.

Матч "Лион" – "Ювентус" состоится в среду, 26 февраля. Начало матча в 22:00. Ответный матч – 17 марта в Турине.

Прогноз PariMatch

Их эксперты поставили на победу "Лиона" коэффициент 4,10. На то, что победит "Ювентус" – 2,06. Ничья в матче – 3,25.

На проход в четвертьфинал коэффициент 1,20 на "Ювентус" и 5,00 на "Лион".

Прогноз Favbet

У них тоже 4,10 на победу "Лиона". На победу "Ювентуса" – 2,06. Ничья в первом матче – 3,35.

Но на проход "Лиона" в следующий раунд тут чуть больше шансов – 4,85. На проход "Ювентуса" – 1,20.