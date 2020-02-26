Ходжалу | Азербайджанцы убивали их по приказу Гейдара Алиева

В ночь на 26 февраля 1992 года вооруженные подразделения Нагорно-Карабахской Республики предприняли военную операцию по подавлению огневых точек и разблокированию аэропорта поселка Ходжалу. В ту же ночь в окрестностях находящегося в 12 км от Ходжалу города Агдама погибли мирные жители поселка. Азербайджанская версия событий при Агдаме (т. наз. «ходжалинских») используется властями этой страны для разжигания этнической ненависти, ксенофобии и расизма. Однако сфальсифицированность этой версии опровергается в первую очередь многочисленными азербайджанскими источниками, а также свидетельствами независимых наблюдателей и объективными факторами.



Ситуация в зоне вооруженного конфликта

К февралю 1992 года Нагорно-Карабахская Республика была подвергнута Азербайджаном полной транcпортной блокаде. Отсутствовали топливо, электричество, вода, продовольствие. С ноября 1991г. под круглосуточным артобстрелом находился Степанакерт и близлежащие армянские населенные пункты. Массированный обстрел столицы

К февралю 1992 года Нагорно-Карабахская Республика была подвергнута Азербайджаном полной транcпортной блокаде. Отсутствовали топливо, электричество, вода, продовольствие. С ноября 1991г. под круглосуточным артобстрелом находился Степанакерт и близлежащие армянские населенные пункты. Массированный обстрел столицы НКР велся с использованием артиллерии, противоградовых ракетных установок "Алазань” и "Кристалл”, а также запрещенных для применения против населенных пунктов реактивных установок залпового огня БМ-21 "Град”.

Лала Шовкат Гаджиева, государственный секретарь Азербайджанской Республики:

"Свыше ста дней мы ежедневно бомбили Степанакерт, но армяне не покинули свои дома”

(Источник: Азербайджанское государственное телевидение, 24.07.1994г.



Анжелика Чечина, российская журналистка и правозащитница:

"21-25 января была в Степанакерте. В городе по-прежнему нет ни электричества, ни воды. Вода достается с таким трудом, что стыдно пить чай. Талоны на продукты отоваривать нечем. В городе уже есть случаи опухания от голода… Степанакерт напоминает кинохронику блокадного Ленинграда”.

(Источник: журнал "Новое время”, N8, 1992)



Из доклада российского правозащитного Центра "Мемориал”

"13 января 1992 г. при обстреле города Шаумяновска азербайджанская сторона впервые применила боевую реактивную установку залпового огня «Град». (…) С февраля «Град» начал применяться при обстреле жилых кварталов Степанакерта. В результате город имеет колоссальные разрушения, население практически живет в подвалах домов”.

Источник: (http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/HOJALY/CHAPTER1.HTM



Одной из шести огневых точек, из которых месяцы напролет обстреливался Степанакерт, был поселок Ходжалу, где находился единственный в Карабахе аэропорт. Операция по подавлению огневых точек в Ходжалу была единственным способом прорыва блокады и спасения от артиллерийского огня, холода и голода обреченного бакинскими властями на уничтожение населения Нагорного Карабаха.



2. Гуманитарный коридор. Почему не была организована эвакуация мирных жителей?

Военная операция по нейтрализации огневых точек Ходжалу была осуществлена с соблюдением всех норм международного гуманитарного права. Почти за два месяца до начала операции командование Армии обороны Нагорного Карабаха, используя различные средства публичного оповещения информировало гражданские и военные власти и население Ходжалу о наличии гуманитарного коридора и порядке выхода по нему. Кроме мирного населения численностью около 3 000 человек, в поселке находилось и несколько сотен азербайджанских боевиков.



Эльман Мамедов, мэр Ходжалу:

«25 февраля в 20.30 поступило сообщение, что вражеские танки и БМП занимают вокруг города боевые позиции. Об этом мы всем сообщили по рации. (Кстати, еще 24 февраля я звонил в Агдам и передал, что схваченный нами армянский боевик информировал о предстоящем нападении… Никакой реакции). Я попросил прислать вертолеты, чтобы вывезти стариков, женщин и детей. Помощь так и не пришла…»

Источник: "Ходжалы. Хроника

"Мы знали, что этот коридор предназначен для выхода мирного населения…”

Источник: "Русская мысль”, 3 марта, 1992 года

«25 февраля в 20.30 поступило сообщение, что вражеские танки и БМП занимают вокруг города боевые позиции. Об этом мы всем сообщили по рации. (Кстати, еще 24 февраля я звонил в Агдам и передал, что схваченный нами армянский боевик информировал о предстоящем нападении… Никакой реакции). Я попросил прислать вертолеты, чтобы вывезти стариков, женщин и детей. Помощь так и не пришла…»Источник: "Ходжалы. Хроника геноцида ”. Баку 1993 г. с. 16., изд. Азернешр"Мы знали, что этот коридор предназначен для выхода мирного населения…”Источник: "Русская мысль”, 3 марта, 1992 года

Салман Аббасов, житель Ходжалу

"За несколько дней до случившейся трагедии армяне по рации неоднократно сообщали нам, что захватят город, и требовали, чтобы мы его оставили. Вертолеты долгое время не прилетали в Ходжалы, и было неясно, думает ли кто-нибудь о нашей судьбе, интересует ли она кого-нибудь. Никакой помощи мы практически не получали. Более того, когда можно было вывести из города женщин, детей и стариков, нас отговаривали».

Источник: "Ходжалы. Хроника

"За несколько дней до случившейся трагедии армяне по рации неоднократно сообщали нам, что захватят город, и требовали, чтобы мы его оставили. Вертолеты долгое время не прилетали в Ходжалы, и было неясно, думает ли кто-нибудь о нашей судьбе, интересует ли она кого-нибудь. Никакой помощи мы практически не получали. Более того, когда можно было вывести из города женщин, детей и стариков, нас отговаривали».Источник: "Ходжалы. Хроника геноцида ”. Баку 1993 г. с. 31,изд. Азернешр

Аяз Муталибов, первый президент Азербайджанской республики

«… коридор, по которому люди могли уйти, армянами все-таки был оставлен. Зачем же им тогда стрелять? Тем более на территории, близкой к Агдаму, где к тому времени было достаточно сил, чтобы выйти и помочь людям».

Источник: «Независимая газета», 2.04.1992г.



Рамиз Фаталиев, председатель комиссии по расследованию событий в Ходжалу

"До событий в Ходжалы оставалось 4 дня. 22 февраля в присутствии президента, премьер-министра, председателя КГБ и других состоялось совещание Совета Национальной Безопасности. Во время совещания было принято решение не выводить людей из Ходжалы. То есть мы сами толкнули армян к наступлению. Даже члены совбеза знали, что армяне не могут совершить действия подобные геноциду.».

Источник: http://www.azadliq.org/content/article/1818751.html



Эйнулла Фатуллаев, азербайджанский журналист

"Ознакомившись с географической местностью, с полной убежденностью, могу сказать, что домыслы об отсутствии армянского коридора лишены оснований. Коридор действительно был, иначе полностью окруженные и изолированные от внешнего мира ходжалинцы никак не смогли бы прорвать кольца и выйти из окружения. (…) Я (…) побеседовал с сотнями беженцев, которые уверяли, что коридор был и живы они остались благодаря этому коридору”.

Источник: "Карабахский дневник”, газета «Реальный



Тамерлан Караев, председатель Верховного совета Азербайджанской республики

"…я обращался к президенту, к руководству МВД и просил принять необходимые меры. Каждые 2-3 часа меня уверяли, что вертолеты из

Азербайджанская газета "Зеркало”, 04.04.1992 г.



Из доклада российского правозащитного Центра "Мемориал”

"Организованного вывода людей из Ходжалу не осуществлялось. И это факт. Не осуществлялось – несмотря на то, что гуманитарный коридор был предоставлен и об этом знали власти Ходжалу и командование азербайджанских боевиков”.

Источник: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/HOJALY/CHAPTER1.HTM)

Часть жителей – 734 человека по разным причинам не покинули поселок. После взятия Ходжалу они были переправлены армянской стороной в Степанакерт, а 28 февраля без каких-либо условий переданы азербайджанской стороне.

"Ознакомившись с географической местностью, с полной убежденностью, могу сказать, что домыслы об отсутствии армянского коридора лишены оснований. Коридор действительно был, иначе полностью окруженные и изолированные от внешнего мира ходжалинцы никак не смогли бы прорвать кольца и выйти из окружения. (…) Я (…) побеседовал с сотнями беженцев, которые уверяли, что коридор был и живы они остались благодаря этому коридору”.Источник: "Карабахский дневник”, газета «Реальный Азербайджан ”, апрель 2005г"…я обращался к президенту, к руководству МВД и просил принять необходимые меры. Каждые 2-3 часа меня уверяли, что вертолеты из Баку уже вылетели и вот-вот долетят до Агдама”.Азербайджанская газета "Зеркало”, 04.04.1992 г."Организованного вывода людей из Ходжалу не осуществлялось. И это факт. Не осуществлялось – несмотря на то, что гуманитарный коридор был предоставлен и об этом знали власти Ходжалу и командование азербайджанских боевиков”.Источник: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/HOJALY/CHAPTER1.HTM)Часть жителей – 734 человека по разным причинам не покинули поселок. После взятия Ходжалу они были переправлены армянской стороной в Степанакерт, а 28 февраля без каких-либо условий переданы азербайджанской стороне.

Из доклада российского правозащитного центра Мемориал

«По сведениям, полученным от обеих сторон, к 28.03.92г. азербайджанской стороне было передано свыше 700 пленных жителей Ходжалы, задержанных как в самом городе, так и по пути в Агдам. Основную массу среди них составляли женщины и дети».

Источник: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/HOJALY/CHAPTER1.HTM



3. Где и почему погибли мирные жители

Сулейман Аббасов, один из защитников Ходжалу

"Мы с частью жителей Ходжалу дошли до села Нахиджеваник, надеясь найти здесь пристанище. До этого по рации нам сообщили из Агдама, что это село отбито у боевиков».

Источник: «Ходжалу. Хроника

«По сведениям, полученным от обеих сторон, к 28.03.92г. азербайджанской стороне было передано свыше 700 пленных жителей Ходжалы, задержанных как в самом городе, так и по пути в Агдам. Основную массу среди них составляли женщины и дети».Источник: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/HOJALY/CHAPTER1.HTMСулейман Аббасов, один из защитников Ходжалу"Мы с частью жителей Ходжалу дошли до села Нахиджеваник, надеясь найти здесь пристанище. До этого по рации нам сообщили из Агдама, что это село отбито у боевиков».Источник: «Ходжалу. Хроника геноцида ». Баку , 1993, стр. 31-32, изд. Азернешр

Заур Кадымбеков

"… агдамцы попросту обманули ходжалинцев, направив их в сторону армянского села Нахиджеваник и спровоцировав, таким образом, столкновение с охраняющими деревню армянскими постами обороны».

Источник: "Трагедия Ходжалу”, "Правда”, 07. 03. 1992; см. также "Ходжалу. Хроника

"… агдамцы попросту обманули ходжалинцев, направив их в сторону армянского села Нахиджеваник и спровоцировав, таким образом, столкновение с охраняющими деревню армянскими постами обороны».Источник: "Трагедия Ходжалу”, "Правда”, 07. 03. 1992; см. также "Ходжалу. Хроника геноцида ”, Баку , 1993, стр. 29, изд Азернешр.

Эйнулла Фатуллаев

"По словам, самих ходжалинцев, они воспользовались этим коридором и действительно, находящиеся за коридором армянские солдаты не открыли по ним огонь. Некоторые солдаты из батальонов НФА почему-то вывели часть ходжалинцев к селу Нахиджеваник, который в тот период находился под контролем аскеранского батальона армян. А остальная часть была накрыта у подножья Агдамского района артиллерийским залпом”.

Источник: «Карабахский дневник», газета «Реальный

"По словам, самих ходжалинцев, они воспользовались этим коридором и действительно, находящиеся за коридором армянские солдаты не открыли по ним огонь. Некоторые солдаты из батальонов НФА почему-то вывели часть ходжалинцев к селу Нахиджеваник, который в тот период находился под контролем аскеранского батальона армян. А остальная часть была накрыта у подножья Агдамского района артиллерийским залпом”.Источник: «Карабахский дневник», газета «Реальный Азербайджан ”, апрель 2005г.

29 февраля в эфире азербайджанского телевидения показали видеокадры, снятые на подступах к Агдаму, на которых были запечатлены тела погибших ходжалинцев. 2 марта были показаны другие кадры – те же трупы, но уже оскверненные и изуродованные.



4. Что произошло с телами и кому нужна была гибель мирных жителей?



Дана Мазалова, чешская журналистка

«В середине марта 1992 года азербайджанский оператор и журналист Чингиз Мустафаев показывал мне у себя дома в



(…) на отснятых Мустафаевым видеокадрах не было ни обнаженных детей и женщин, ни скальпированных мужчин. Зато я очень хорошо запомнила, что у погибших были прострелены колени. Мустафаев по первой профессии врач, поэтому он сразу понял, что эти люди умирали долгой и мучительной смертью и истекли кровью. Кроме того, в них, несомненно, стреляли с близкого расстояния и целились именно в колени. Кто-то намеренно убил этих людей, но кто и с какой целью, не могу сказать.

Источник: http://www.golosarmenii.am/ru/19958/world/2203/ «В середине марта 1992 года азербайджанский оператор и журналист Чингиз Мустафаев показывал мне у себя дома в Баку сырой видеоматериал, отснятый им в феврале на подступах к Агдаму. Кадры, показанные мне Мустафаевым, не имели ничего общего с теми видео- и фотокадрами, которые азербайджанская сторона представляет сейчас всему миру как его съемки. Чингиз летал туда на вертолете и вывез с собой часть погибших, чтобы похоронить. Это были тела турок-месхетинцев, лежавшие примерно в 5 км от Агдама, все они были одеты, в целости. Территория контролировалась азербайджанской стороной, а среди трупов Чингиз заметил человека в военной форме, который не испугался азербайджанского вертолета. (…) Когда спустя несколько дней Мустафаев вернулся за остальными телами, он был поражен переменами в их состоянии: трупы были скальпированы.(…) на отснятых Мустафаевым видеокадрах не было ни обнаженных детей и женщин, ни скальпированных мужчин. Зато я очень хорошо запомнила, что у погибших были прострелены колени. Мустафаев по первой профессии врач, поэтому он сразу понял, что эти люди умирали долгой и мучительной смертью и истекли кровью. Кроме того, в них, несомненно, стреляли с близкого расстояния и целились именно в колени. Кто-то намеренно убил этих людей, но кто и с какой целью, не могу сказать.Источник: http://www.golosarmenii.am/ru/19958/world/2203/





Ариф Юнусов, азербайджанский правозащитник

"Город и его жители были сознательно принесены в жертву политической цели: не допустить прихода к власти Народного Фронта Азербайджана”.

Источник: азербайджанская газета "Зеркало”, июль, 1992 г.



Ягуб Мамедов, в 1992г. – председатель Верховного Совета, и. о. президента Азербайджанской республики.

«В интервью корреспонденту азербайджанского телевидения Ягуб Мамедов заявил, что ему хорошо известны те, на чьей совести ходжалинская трагедия. Речь шла не об армянской стороне».

Журнал «Огонек», N14-15, 1992г.



Эльман Мамедов, мэр Ходжалу

"Мы не знаем, на чей счет записать эту беду и кого история обвинит в этом…”

Источник: видеоинтервью, данное в 1992г.. Чингизу Мустафаеву, http://xocali.net/RU/Mamedov-Mustafayev.html



Азербайджанские власти прибегают к беспрецедентным фальсфикациям и подлогам, представляя в качестве ходжалинских событий фотографии и видеоматериалы, относящиеся к событиям в Косово, пострадавшим во время землетрясений, беженцам из других регионов, людям, погибшим в других регионах планеты и др.

На сайте www.xocali.net , созданном в 2010 году общественной организацией «Инициатива против ксенофобии», представлен анализ данных и объективная информация об событиях конца февраля 1992г. при Агдаме.



