Народ Арцаха имеет право на самоопределение | Зограб Мнацаканян

Зограб Мнацаканян на сессии Совета ООН по правам человека:
"Народ Нагорного Карабаха продолжает сталкиваться с угрозой применения силы и принуждения со стороны Азербайджана. Постоянные препятствия в обеспечении прав человека, нетерпимость, ненависть, дискриминация и прямая агрессия Азербайджана против народа Нагорного Карабаха являются первопричиной конфликта.
Массовые убийства, этнические чистки и насильственное изгнание представителей армянского меньшинства из Баку, Сумгаита, Кировабада и других городов и сел Азербайджана, война и агрессия против Нагорного Карабаха в 1990-х годах, героизация убийц, лишивших жизни армян, представляют последовательную агрессивную политику Азербайджана.
Они представляют собой экзистенциальную угрозу физической безопасности народа Нагорного Карабаха. Нам напомнили об этой угрозе в апреле 2016 во время новой попытки агрессии против Нагорного Карабаха․ Народ Нагорного Карабаха имеет право свободно определять свой политический статус без ограничений и свободно осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие в силу своего права на самоопределение. Это лежит в основе мирного решения”.
Источник:FMG NEWS
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