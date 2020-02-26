Народ Арцаха имеет право на самоопределение | Зограб Мнацаканян

Зограб Мнацаканян на сессии Совета ООН по правам человека:

"Народ Нагорного Карабаха продолжает сталкиваться с угрозой применения силы и принуждения со стороны Азербайджана. Постоянные препятствия в обеспечении прав человека, нетерпимость, ненависть, дискриминация и прямая агрессия Азербайджана против народа Нагорного Карабаха являются первопричиной конфликта.

Массовые убийства, этнические чистки и насильственное изгнание представителей армянского меньшинства из Баку , Сумгаита, Кировабада и других городов и сел Азербайджана, война и агрессия против Нагорного Карабаха в 1990-х годах, героизация убийц, лишивших жизни армян, представляют последовательную агрессивную политику Азербайджана.

Они представляют собой экзистенциальную угрозу физической безопасности народа Нагорного Карабаха. Нам напомнили об этой угрозе в апреле 2016 во время новой попытки агрессии против Нагорного Карабаха․ Народ Нагорного Карабаха имеет право свободно определять свой политический статус без ограничений и свободно осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие в силу своего права на самоопределение. Это лежит в основе мирного решения”.



