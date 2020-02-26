Вадим Шириев: Мы чувствуем себя комфортно на туркменском рынке

В Дубае (ОАЭ) в отеле Hyatt Regency Dubai Creek Heights 24-25 февраля состоялась Международная конференция «Нефть и газ Туркменистана — 2020». Организаторами форума выступили Государственные концерны Turkmengaz, Turkmennebit, Turkmengeologiya и компания Turkmen Forum. В интервью корреспондентупредставитель компании Haldor Topsoe (Королевство Дания) Вадим Шириев поделился своими впечатлениями о мероприятии.

—Чем занимается ваша компания?

—Наша компания является крупнейшим лицензиаром в области и конверсии природного газа, монетизации природного газа в различные виды продуктов.

— Сколько лет вы на туркменском рынке?

— На рынке Туркменистана мы работаем уже 10 лет. Ярким примером тому являются два больших значимых проекта. Один из них по производству минеральных удобрений в городе Гарабогаз, где установлена огромная установка по производству аммиака, из которого делается карбамид. И вторая гордость компании, это первый в мире уникальный завод по производству экологически чистого бензина из природного газа (ЭКО-95). На заводе установлена маленькая установка по гидроочистке дизельных фракций. Дальше мы надеемся принимать участие в программе диверсификации природных ресурсов и расширять дальнейшее сотрудничество с этой страной.

— На вчерашней сессии представитель из Туркменистана рассказывал про налоговые льготы, про работу с инвесторами в Туркменистане. Как вам как иностранному инвестору работается в этой стране. Ощущаете ли вы внимание государства?

— Работа нашей компании в течение 10 лет на туркменском рынке является ярким подтверждением, того что мы чувствуем себя комфортно. Компания работает с Turkmengaz, Turkmennebit. Все знают, что они платёжеспособные организации, которые могут гарантировать возврат инвестиций. Одним словом говоря, мы не чувствуем какого-то дискомфорта, работая на этом рынке.

— Как вы оцениваете мероприятие?