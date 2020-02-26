Лидер Казахстана принял главу национальной авиакомпании

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 24 февраля провёл встречу с главой авиационной компании «Air Astana» Питером Фостером, который доложил президенту о состоянии дел и перспективах отечественного авиаперевозчика. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

В ходе диалога, Фостер сообщил о планомерном расширении объёмов авиаперевозок во внутреннем воздушном пространстве Казахстана. Далее, президент авиакомпании, доложил о предпринимаемых шагах по расширению географии внешних полётов и стабилизации цен за грузовые перевозки.

По информации руководителя «Air Astana», внутренний авиарынок Казахстана, в настоящее время, успешно развивается. Это произошло благодаря тому, что начала функционировать дочерняя компания — лоукостер «Fly Arystan».

Рассказывая о перспективах авиахолдинга, Фостер сообщил главе государства, что поэтапно будут обновляться «единицы» воздушного парка авиаперевозчика. Согласно планам компании, предстоит поменять 757 «Боинги» на аэробусы «А321», способные покрывать более дальние расстояния. Также, база «Air Astana» до 2023 года пополнится новым 787 «Боингом».

Резюмируя отчёт, лидер Казахстана, заострил внимание на развитии режима «открытого неба». В этой связи, президент страны призвал авиакомпанию открывать маршруты в известные мегаполисы мира, в качестве примера Токаев назвал Нью-Йорк и Сингапур. Глава государства, также, рекомендовал разрабатывать оптимальные цены на пассажирские авиабилеты.