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Глава правительства Молдовы созвал комиссию по общественному здоровью

Глава правительства Молдовы созвал комиссию по общественному здоровьюПремьер-министр Молдавии Ион Кику 24 февраля созвал совещание по общественному здравоохранению. На встрече приняли участие представитель ВОЗ Игорь Поканевич, а также министр здравоохранения Виорика Думбравяну. Чиновники обсудили ряд вопросов, касающихся инфекции коронавируса в мире и уровень заболеваемости гриппом в Кишинёве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

В начале разговора глава исполнительной власти сообщил о распространении инфекции коронавируса в европейских странах и отметил необходимость проверки уровня готовности соответствующих органов.

Думбравяну проинформировала премьера о том, что в Европе и близких от Молдовы странах, данный вирус эволюционирует и уточнила, что ВОЗ не призывает к ограничениям на выезд.

Кроме того, чиновница отметила, что MSMPS следит и поддерживает все учреждения в состоянии максимальной готовности.

Игорь Поканевич призвал власти быть готовыми к возникновению случаев заражения, чтобы не паниковать, а спокойно управлять ситуацией.

Премьер-министр потребовал от чиновников держать максимальную способность вмешиваться, в случае возникновения необходимости, а также попросил граждан страны соблюдать рекомендации врачей.





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