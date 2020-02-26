Премьер-министр Армении побывал в Центре поддержки инвестиций

Глава правительства Армении 24 февраля в Центре поддержки инвестиций экономического ведомства страны провёл коллегию по вопросам оказания поддержки инвестиционным проектам и обсудил план необходимых мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе премьера страны

Премьер-министр вместе с министром экономики Тиграном Хачатряном и руководителем центра Левоном Оганесяном прошли по кабинетам центра и ознакомились со структурой его деятельности.

Глава центра Левон Оганесян рассказал, что в учреждении помогают как отечественным, так и зарубежным предпринимателям. Консультационные услуги включают информацию о возможных направлениях капиталовложений, условиях рынка в данном секторе, наличии государственных льготных программ. Кроме того, бизнесмены получают доступ к данным по ресурсной базе организации бизнеса: информации земельного рынка и недвижимости, процессах приватизации госимущества, а также о возможных финансовых партнёрах или программах софинансирования.

В ходе обсуждения протоколов работы центра были затронуты вопросы оказания услуг зарубежным вкладчикам, наиболее распространённые недостатки, обеспечение постоянного информационного сопровождения клиентов.

Участники заседания отметили, что местным предпринимателям помогают осуществлять экспорт продукции, а также создают условия для участия в различных форумах и выставках, что даёт возможность бизнесу заявить о себе.

Премьер-министр подчеркнул необходимость привлечения зарубежных капиталов. В связи с этим, Пашинян дал указание подготовить конкретизированный план работы учреждения, с учётом повышения целевой направленности проектов.