 
  • 22:01 – Геноцид, которого никогда не было | Ходжалы - Арцах 
  • 12:15 – Сегодня начинается судебный процесс в отношении экс-президента Армении Сержа Саргсяна. 
  • 17:42 – Ереван зажил лучше Москвы, как только Пашинян запретил воровать. | Армянское чудо 
  • 22:01 – Геноцид, которого никогда не было | Ходжалы - Арцах 
  • 10:08 – Топ-11 вкуснейших национальных блюд Армении | Вкусная Армения 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Граждане России смогут самостоятельно продать заложенное имущество

Граждане России смогут самостоятельно продать заложенное имуществоЗаместитель председателя государственной Думы России Ирина Яровая 25 февраля внесла законопроект о том, что гражданин Российской Федерации имеет возможность самостоятельно продать собственное имущество, по выгодной цене, которое находится в залоге у банка. Об этом сообщает пресс-служба госдумы России.

По словам Яровой, на сегодняшний день, гражданин, у которого имущество находится в залоге, может его продать только через аукцион или публичные торги. В этом случае, имущество продаётся по очень низкой цене, и людям, и так находящимся в трудной ситуации, это не выгодно.

Данный закон, по мнению зампреда, направлен на то, чтобы между кредитором и заёмщиком были максимально равные права.

В документе указано, что банк разрешает гражданину в течение 6 месяцев самому продать имущество.

Кроме того, заместитель председателя отметила, что если задача успешно решается, то заключается трёхсторонний договор, который полностью обеспечивает компенсацию выплат банку.

Яровая подчеркнула, что государство поставило перед собой задачу защищать интересы гражданина своей страны.





  •   Просмотров Сегодня: 28


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Какой курс доллара и евро в обменниках Украины
    » Незаконно полученное имущество конфискуют у армян
    » На все имущество Петросяна и Степаненко наложили арест
    » Джонни Депп продает дом в Венеции
    » Эта датчанка продала все свое имущество, чтобы спасать детей-колдунов в Нигерии
    » Кому наследовал свое имущество Кьер Кьеркорян
    » Кому достается в наследство имущество людей, у которых нет родственников
    » Действуем по праву: как продать комнату, сохранить свое имущество и что делать с заливающим соседом
    » Трансферная жара-2015: кого могут продать и купить наши гранды
    » Квирикашвили пообещал вернуть грузинам незаконно изъятое имущество всего за 1 лари
    » Поваленного в Славянске Ленина хотят продать на аукционе
    » Поваленного в Славянске Ленина хотят продать на аукционе
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Геноцид, которого никогда не было | Ходжалы - Арцах

    • 22:01
    • 9
    • 0

    Граждане России смогут самостоятельно продать заложенное имущество

    • 16:20
    • 29
    • 0

    Лидер Казахстана принял главу национальной авиакомпании

    • 13:25
    • 47
    • 0

    Вадим Шириев: Мы чувствуем себя комфортно на туркменском рынке

    • 12:30
    • 50
    • 0

    Народ Арцаха имеет право на самоопределение | Зограб Мнацаканян

    • 10:50
    • 53
    • 0

    Премьер-министр Армении побывал в Центре поддержки инвестиций

    • 10:15
    • 30
    • 0

    Топ-11 вкуснейших национальных блюд Армении | Вкусная Армения

    • 10:08
    • 56
    • 0

    Ходжалу | Азербайджанцы убивали их по приказу Гейдара Алиева

    • 09:30
    • 59
    • 0

    Глава правительства Молдовы созвал комиссию по общественному здоровью

    • 09:13
    • 35
    • 0

    В Белоруссии усилили меры санэпидемнадзора для пребывающих из Европы

    • 08:07
    • 34
    • 0

    Лион – Ювентус: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

    • 22:09
    • 60
    • 0

    Рецепт приготовления безе в микроволновке

    • 21:13
    • 65
    • 0

    Ходжалу - геноцид против собственного народа |азербайджанцы убивали азербайджанцев

    • 21:09
    • 6324
    • 0

    Наталья Могилевская удивила сменой имиджа: новая прическа певицы

    • 20:14
    • 66
    • 0

    Рейтинг Зеленского: социолог рассказал о главной особенности изменений

    • 18:26
    • 72
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57272
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 51981
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47767
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43155
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36946
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35588
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 34357
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32690
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31031
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30283
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 23846
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23174
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22913
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20589
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 19325
    • 0

    Геноцид, которого никогда не было | Ходжалы - Арцах

    • 22:01
    • 9
    • 0

    В Белоруссии усилили меры санэпидемнадзора для пребывающих из Европы

    • 08:07
    • 34
    • 0

    Граждане России смогут самостоятельно продать заложенное имущество

    • 16:20
    • 29
    • 0

    Премьер-министр Армении побывал в Центре поддержки инвестиций

    • 10:15
    • 30
    • 0

    Глава правительства Молдовы созвал комиссию по общественному здоровью

    • 09:13
    • 35
    • 0

    Лидер Казахстана принял главу национальной авиакомпании

    • 13:25
    • 47
    • 0

    Вадим Шириев: Мы чувствуем себя комфортно на туркменском рынке

    • 12:30
    • 50
    • 0

    Народ Арцаха имеет право на самоопределение | Зограб Мнацаканян

    • 10:50
    • 53
    • 0

    Ходжалу | Азербайджанцы убивали их по приказу Гейдара Алиева

    • 09:30
    • 59
    • 0

    Лион – Ювентус: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

    • 22:09
    • 60
    • 0

    Рецепт приготовления безе в микроволновке

    • 21:13
    • 65
    • 0

    Наталья Могилевская удивила сменой имиджа: новая прическа певицы

    • 20:14
    • 66
    • 0

    Рейтинг Зеленского: социолог рассказал о главной особенности изменений

    • 18:26
    • 72
    • 0

    "Дело Ричарда Джуэлла": фильм о герое, которого несправедливо обвинили в терроризме

    • 16:35
    • 69
    • 0

    Топ-11 вкуснейших национальных блюд Армении | Вкусная Армения

    • 10:08
    • 56
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА