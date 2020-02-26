Граждане России смогут самостоятельно продать заложенное имущество

Заместитель председателя государственной Думы России Ирина Яровая 25 февраля внесла законопроект о том, что гражданин Российской Федерации имеет возможность самостоятельно продать собственное имущество, по выгодной цене, которое находится в залоге у банка. Об этом сообщает

По словам Яровой, на сегодняшний день, гражданин, у которого имущество находится в залоге, может его продать только через аукцион или публичные торги. В этом случае, имущество продаётся по очень низкой цене, и людям, и так находящимся в трудной ситуации, это не выгодно.

Данный закон, по мнению зампреда, направлен на то, чтобы между кредитором и заёмщиком были максимально равные права.

В документе указано, что банк разрешает гражданину в течение 6 месяцев самому продать имущество.

Кроме того, заместитель председателя отметила, что если задача успешно решается, то заключается трёхсторонний договор, который полностью обеспечивает компенсацию выплат банку.

Яровая подчеркнула, что государство поставило перед собой задачу защищать интересы гражданина своей страны.