В Белоруссии усилили меры санэпидемнадзора для пребывающих из Европы

В столичном аэропорту Белоруссии с 25 февраля ужесточён санитарный контроль для лиц, пребывающих из европейского региона. Меры усиления вызваны распространением эпидемической инфекции коронавируса «COVID-19» в странах ЕС, в частности в Италии. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Белоруссии.

Пассажиров, прилетевших из Италии и стран закрытых на карантин, направляют на медицинское освидетельствование. В связи с усилением мер безопасности, в минской воздушной гавани установлен дополнительный санитарно-медицинский пост для контроля и получения «образцов» для лабораторных анализов. Министерство спорта и ведомство по охране здоровья рекомендовали жителям страны временно отменить поездки в северную часть Италии, которая в данный момент находится на карантине.

С начала объявления об опасном вирусе, на госгранице Белоруссии через медицинский контроль прошли свыше 565 тысяч пассажиров. В этой группе 1100 человек прибыли из КНР, среди них 27 лиц были с симптомами ОРЗ, после обследования, у этих людей наличие вируса не подтвердилось.

Министр здравоохранения республики Владимир Караник, провёл совещание, на котором был принят распорядок пребывания иностранных спортсменов в Беларусь. Помимо этого на собрании, были рассмотрены вопросы, в которых предусмотрены «дополнительные меры» во время перемещения спортивных делегаций по стране.