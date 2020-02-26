Геноцид, которого никогда не было | Ходжалы - Арцах

Прискорбно, что происходят массовые убийства, погромы и геноциды, но как классифицировать утверждения по таким преступлениям, которые впоследствии оказываются ложными? Погромы и массовые убийства действительно происходят, но когда такие события умышленно гиперболизируются для достижения политических целей, то это оскорбление для тех, кто, возможно, действительно погиб в подобных событиях.



Нагорный Карабах был помещен под азербайджанскую юрисдикцию в качестве автономной области советскими властями в начале 1920-х годов, но он объявил о своей независимости от Азербайджана в 1991 году, согласно существовавшим тогда советским законам. После развала Советского Союза, мирные требования Нагорного Карабаха о признании своей независимости, или его воссоединении с Арменией обернулись погромами армянского населения по всему Азербайджану и последующему выселению азербайджанцев из Армении.

В конце концов, завязалась полномасштабная война между Азербайджаном и армянами Нагорного Карабаха. В мае 1994 года было подписано соглашение о прекращении огня. В настоящее время полузамороженный нагорно-карабахский конфликт основан на противоречивых, хотя и общепринятых, принципах территориальной целостности и права коренного народа на самоопределение.



В конце февраля 1992 года в Ходжалы, Нагорном Карабахе действительно погибло много людей. Мы можем добавить этих погибших к примерно 30 тысячам смертей с обоих конфликтующих сторон в ходе этого конфликта.





Нагорно-Карабахская Республика

Нагорно-Карабахская Республика



Месяцы артобстрелов привели к почти полному разрушению Степанакерта. Очевидно, что с военной точки зрения, и необходимости выживания, нужно было прекратить азербайджанский артобстрел из Ходжалы. Нейтрализация источников артобстрела и ракетного обстрела типичное решение для любой войны.

Однако, нейтрализация плацдарма Ходжалы нагорно-карабахскими силами была использована деморализованной армией Азербайджана в качестве неадекватной шумихи, которая привела к свержению тогдашнего президента Азербайджана Аяза Муталибова, и, что самое главное, была использована в Азербайджане для заявлений о "массовых злодеяниях” армян.

Армяне, будучи жертвами турецкого

На протяжении многих месяцев, то что было очередным прискорбным случаем потери людских жизней в этой войне, стало отдельным пропагандистским, дезинформационным фактором. Изначально данное событие замалчивалось в азербайджанской прессе. Постепенно, сообщались о нескольких жертвах, затем о множестве погибших, а далее, где-то до сентября 1992 года официальный

Практически невозможно проверять ту статистику, по которой азербайджанское правительство генерирует свои цифры. Вдобавок, нет никаких статистических данных о количестве погибших азербайджанских солдат в заявляемых ими цифрах. Кроме того, полуофициальные азербайджанские группы [14] утверждают, что располагают более чем 800 именами погибших в Ходжалы. Некоторые "правозащитные” азербайджанские организации [15] даже докатились до цифры 1600 погибших. А организация "Азербайджано-американский альянс” [16] не далее как два года назад, утверждала о 1000 погибших.

Большая часть жертв Ходжалы были результатом проникновения азербайджанских боевиков в состав гражданских беженцев, которые сопровождались армянами через гуманитарный коридор. Согласно отчетам, в ходе продвижения этих беженцев, началась стрельба, которая затем усилилась. В результате этого было множество жертв. Вполне возможно, что до сотни гражданских лиц погибли в перестрелке, остальные были азербайджанские солдаты, однако, это только предположение, потому что нет достоверных данных, для определения количества жертв.

Имели место не только не подлежащие проверке заявления о количествах погибших, в чем обвинялись армяне, но азербайджанские издания, книги и журналы [18], [19] были также полны множеством обвинений в адрес армян в нанесении увечий. Сегодня, этой ложью полны соцсети [20] и тематические сайты.

Однако, эта фотография в действительности является снимком о землетрясении в Эрзеруме — Турции, опубликованной в турецкой газете "Хюриет”, от 30 октября 1983 года [22]. Это поддельное фото довольно долгое время служило основным документом распространяемым

Не удивительно, что через несколько лет, из-за замешательства от демонстрации этого явно поддельного фото, оно было удалено с сайтов спонсируемых Азербайджаном.

Если ходжалинские события были бы геноцидом, то не было бы необходимости использовать фотографии, сделанные десять лет назад в другой стране. Это же турецкое фото было в свое время использовано для демонстрации последствий массовых убийств в 1982г. палестинцев в лагерях беженцев Сабра и Шатила [23] в Ливане.

Выборка фейковых и старых фотографий включает также случай с черно-белым изображением (третье фото) на веб-странице Верховного Суда Азербайджанской Республики [24], где утверждается, что это результат "зверств” армян в Ходжалы. Однако, эта фотография сделана с цветной фотографии резни в Рачаке, Косово [25] в январе 1999 года.

На фотоснимках [26], сделанных азербайджанцами, на изуродованных телах нет признаков кровотечения из ран. Это не то как человеческая физиология реагирует на ранение, нанесенное живому организму, зато, отсутствие крови указывает на то, что в момент нанесения увечий, люди были уже мертвы в течение некоторого времени, по меньшей мере, порядка 6-12 часов, в зависимости от условий. На это указывает и расположение трупных пятен.

Новое видео доказательство

Недавно появились два видеофильма с новой информацией о событиях в Ходжалы.

Первое видео [27] снято известным азербайджанским военным журналистом Чингизом Мустафаевым. Второе видео [28] является частью показаний Мустафаева в официальном расследовании по поводу событий в, и вокруг Ходжалы. Оригиналы этих видеофильмов на азербайджанском наречии турецкого языка. В интернете эти видео можно найти также с субтитрами на русском [29] и английском [30] языках.*

Эти видеофильмы дополняют друг друга, а также подтверждают другие доказательства того, что тела погибших были перевезены за многие километры за пределами Ходжалы, помещены в поле, и впоследствии изуродованы азербайджанскими военными.

После нанесения увечий, мировая пресса была специально приглашена на данную местность, и резня или

Армяне годами утверждали, что трупы были перенесены, а затем изувечены.

Потребовалось 25 лет, чтобы эти видеофильмы наконец стали достоянием общественности. Во время своей первой видеозаписи с вертолета, 28 февраля 1992 года, через 2-3 дня после ходжалинских событий, Мустафаев заснял участок поля, полного трупов на азербайджанской стороне линии соприкосновения.

Через два дня он пролетал над тем же участком поля на вертолете и видел азербайджанских солдат среди тех же трупов, которые впоследствии были изувечены. Кроме того, Чешская журналистка Дана Мазалова в интервью [31] с Аязом Муталибовым, тогдашним президентом Азербайджана, который позже был смещен, раскрывает следующее:

"Вопрос (Мазаловой):Каково Ваше мнение о событиях в Ходжалы, после которых вы ушли в отставку? Трупы ходжалинцев были найдены недалеко от Агдама. Кто-то сначала стрелял им в ноги, чтобы они не смогли идти дальше. Затем их убили топорами. 29 февраля мои коллеги расследовали все это. Затем, в ходе нового осмотра, осуществленного 2 марта, эти же трупы были скальпированы. Очень странная игра.

Муталибов: Что касается жителей Ходжалы, которым чудом удалось спастись, то все это было организовано для того, чтобы был повод для моей отставки”.

В этом интервью Муталибов также рассказывает о гуманитарном коридоре предоставленном армянами, и что им не свойственно умышленно причинять подобную трагедию.

Дело здесь не в свержении Муталибова, но, в утверждении независимых очевидцев Даны Мазаловой и ее коллег, которые подтверждают данные видеосъемок Мустафаева с вертолета: сначала показывающих трупы людей, которые шли по гуманитарному коридору, а затем, через два дня, показывающих изувеченные трупы на азербайджанской стороне линии соприкосновения.

Интересно, что Мазалова посетила Мустафаева в

Чингиз Мустафаев умер при загадочных обстоятельствах в августе 1992 года, и до своей смерти он требовал, реальных объяснении по событиям Ходжалы.

Ходжалы использовался Азербайджаном в качестве плацдарма для непрерывных артобстрелов Степанакерта, столицы тогдашней Нагорно-Карабахской aвтономной oбласти [10].Месяцы артобстрелов привели к почти полному разрушению Степанакерта. Очевидно, что с военной точки зрения, и необходимости выживания, нужно было прекратить азербайджанский артобстрел из Ходжалы. Нейтрализация источников артобстрела и ракетного обстрела типичное решение для любой войны.Однако, нейтрализация плацдарма Ходжалы нагорно-карабахскими силами была использована деморализованной армией Азербайджана в качестве неадекватной шумихи, которая привела к свержению тогдашнего президента Азербайджана Аяза Муталибова, и, что самое главное, была использована в Азербайджане для заявлений о "массовых злодеяниях” армян.Армяне, будучи жертвами турецкого геноцида в период Первой мировой войны, а также пережившие ужасающие погромы по всему Азербайджану в 1988-1990гг., теперь оказались объектом азербайджанских заявлений о совершении геноцида в Ходжалы. Не имеет значения, что имевшие место события не соответствуют определению геноцида , главное, что все это звучало достаточно скверно даже в качестве информационной утки.На протяжении многих месяцев, то что было очередным прискорбным случаем потери людских жизней в этой войне, стало отдельным пропагандистским, дезинформационным фактором. Изначально данное событие замалчивалось в азербайджанской прессе. Постепенно, сообщались о нескольких жертвах, затем о множестве погибших, а далее, где-то до сентября 1992 года официальный Баку заявил правозащитной организации "Хьюман Райтс Вотч” [12] о 159 жертвах. Сегодня же, по утверждениям многочисленных азербайджанских интернетовских сайтов и по заявлениям азербайджанского правительства [13], число погибших уже 613.Практически невозможно проверять ту статистику, по которой азербайджанское правительство генерирует свои цифры. Вдобавок, нет никаких статистических данных о количестве погибших азербайджанских солдат в заявляемых ими цифрах. Кроме того, полуофициальные азербайджанские группы [14] утверждают, что располагают более чем 800 именами погибших в Ходжалы. Некоторые "правозащитные” азербайджанские организации [15] даже докатились до цифры 1600 погибших. А организация "Азербайджано-американский альянс” [16] не далее как два года назад, утверждала о 1000 погибших.Большая часть жертв Ходжалы были результатом проникновения азербайджанских боевиков в состав гражданских беженцев, которые сопровождались армянами через гуманитарный коридор. Согласно отчетам, в ходе продвижения этих беженцев, началась стрельба, которая затем усилилась. В результате этого было множество жертв. Вполне возможно, что до сотни гражданских лиц погибли в перестрелке, остальные были азербайджанские солдаты, однако, это только предположение, потому что нет достоверных данных, для определения количества жертв.Имели место не только не подлежащие проверке заявления о количествах погибших, в чем обвинялись армяне, но азербайджанские издания, книги и журналы [18], [19] были также полны множеством обвинений в адрес армян в нанесении увечий. Сегодня, этой ложью полны соцсети [20] и тематические сайты. Азербайджан и его представители периодически демонстрируют приписываемый к событиям Ходжалы 1992 года фотографию матери оплакивающей своих пятерых погибших детей.Однако, эта фотография в действительности является снимком о землетрясении в Эрзеруме — Турции, опубликованной в турецкой газете "Хюриет”, от 30 октября 1983 года [22]. Это поддельное фото довольно долгое время служило основным документом распространяемым Баку в качестве доказательства "резни” или " геноцида ” в Ходжалы.Не удивительно, что через несколько лет, из-за замешательства от демонстрации этого явно поддельного фото, оно было удалено с сайтов спонсируемых Азербайджаном.Если ходжалинские события были бы геноцидом, то не было бы необходимости использовать фотографии, сделанные десять лет назад в другой стране. Это же турецкое фото было в свое время использовано для демонстрации последствий массовых убийств в 1982г. палестинцев в лагерях беженцев Сабра и Шатила [23] в Ливане.Выборка фейковых и старых фотографий включает также случай с черно-белым изображением (третье фото) на веб-странице Верховного Суда Азербайджанской Республики [24], где утверждается, что это результат "зверств” армян в Ходжалы. Однако, эта фотография сделана с цветной фотографии резни в Рачаке, Косово [25] в январе 1999 года.На фотоснимках [26], сделанных азербайджанцами, на изуродованных телах нет признаков кровотечения из ран. Это не то как человеческая физиология реагирует на ранение, нанесенное живому организму, зато, отсутствие крови указывает на то, что в момент нанесения увечий, люди были уже мертвы в течение некоторого времени, по меньшей мере, порядка 6-12 часов, в зависимости от условий. На это указывает и расположение трупных пятен.Новое видео доказательствоНедавно появились два видеофильма с новой информацией о событиях в Ходжалы.Первое видео [27] снято известным азербайджанским военным журналистом Чингизом Мустафаевым. Второе видео [28] является частью показаний Мустафаева в официальном расследовании по поводу событий в, и вокруг Ходжалы. Оригиналы этих видеофильмов на азербайджанском наречии турецкого языка. В интернете эти видео можно найти также с субтитрами на русском [29] и английском [30] языках.*Эти видеофильмы дополняют друг друга, а также подтверждают другие доказательства того, что тела погибших были перевезены за многие километры за пределами Ходжалы, помещены в поле, и впоследствии изуродованы азербайджанскими военными.После нанесения увечий, мировая пресса была специально приглашена на данную местность, и резня или геноцид , которого не было — было создано. Как бы это не звучало невероятным, но эти последние видеофильмы однозначно приводят к данному выводу.Армяне годами утверждали, что трупы были перенесены, а затем изувечены.Потребовалось 25 лет, чтобы эти видеофильмы наконец стали достоянием общественности. Во время своей первой видеозаписи с вертолета, 28 февраля 1992 года, через 2-3 дня после ходжалинских событий, Мустафаев заснял участок поля, полного трупов на азербайджанской стороне линии соприкосновения.Через два дня он пролетал над тем же участком поля на вертолете и видел азербайджанских солдат среди тех же трупов, которые впоследствии были изувечены. Кроме того, Чешская журналистка Дана Мазалова в интервью [31] с Аязом Муталибовым, тогдашним президентом Азербайджана, который позже был смещен, раскрывает следующее:"Вопрос (Мазаловой):Каково Ваше мнение о событиях в Ходжалы, после которых вы ушли в отставку? Трупы ходжалинцев были найдены недалеко от Агдама. Кто-то сначала стрелял им в ноги, чтобы они не смогли идти дальше. Затем их убили топорами. 29 февраля мои коллеги расследовали все это. Затем, в ходе нового осмотра, осуществленного 2 марта, эти же трупы были скальпированы. Очень странная игра.Муталибов: Что касается жителей Ходжалы, которым чудом удалось спастись, то все это было организовано для того, чтобы был повод для моей отставки”.В этом интервью Муталибов также рассказывает о гуманитарном коридоре предоставленном армянами, и что им не свойственно умышленно причинять подобную трагедию.Дело здесь не в свержении Муталибова, но, в утверждении независимых очевидцев Даны Мазаловой и ее коллег, которые подтверждают данные видеосъемок Мустафаева с вертолета: сначала показывающих трупы людей, которые шли по гуманитарному коридору, а затем, через два дня, показывающих изувеченные трупы на азербайджанской стороне линии соприкосновения.Интересно, что Мазалова посетила Мустафаева в Баку в середине марта 1992 года. Она пишет [32], что видела тот же видеофильм, который сейчас стал доступным на интернете, демонстрирующий участок поля с неизувеченными телами под контролем азербайджанских военных, затем, по возвращении Мустафаева на то же место, как снято в видео, там уже были обнаженные тела женщин детей, и скальпированных мужчин.Чингиз Мустафаев умер при загадочных обстоятельствах в августе 1992 года, и до своей смерти он требовал, реальных объяснении по событиям Ходжалы.



Ходжалы, гуманитарный коридор, расположение тел и линия соприкосновения Ходжалы, гуманитарный коридор, расположение тел и линия соприкосновения



Ложные заявления по событиям Дженина и Ходжалы впоследствии были разоблачены.

Однако, события в Дженине были расследованы в течении недель органами ООН и другими международными организациями. В случае же с Ходжалы прошло 25 лет, пока не обнародовались доказательства снятые азербайджанским военным журналистом, в подтверждение армянской позиции о том, что

За эти 25 лет, азербайджанцы использовали свои измышления, чтобы выставлять себя жертвами преступления против человечности.

Возможно, мы должны благодарить брата Чингиза Мустафаева, Вахида, который, согласно слухам, обнародовал эти видеофильмы. Власти Азербайджана закрыли [33] его бакинский телеканал АНС, в июле 2016 года. 24 февраля 2017 года в своем интервью [34] экс президент Азербайджана Аяз Муталибов назвал Чингиза Мустафаева государственным предателем за его иски и публичные требования правды по событиям, которые стали известны как " Ложные заявления по событиям Дженина и Ходжалы впоследствии были разоблачены.Однако, события в Дженине были расследованы в течении недель органами ООН и другими международными организациями. В случае же с Ходжалы прошло 25 лет, пока не обнародовались доказательства снятые азербайджанским военным журналистом, в подтверждение армянской позиции о том, что Азербайджан чрезмерно преувеличивает и неприкрыто лжет о событиях трагедии Ходжалы.За эти 25 лет, азербайджанцы использовали свои измышления, чтобы выставлять себя жертвами преступления против человечности. Баку даже добился некоторого международного признания и поддержки своим заявлениям по Ходжалы.Возможно, мы должны благодарить брата Чингиза Мустафаева, Вахида, который, согласно слухам, обнародовал эти видеофильмы. Власти Азербайджана закрыли [33] его бакинский телеканал АНС, в июле 2016 года. 24 февраля 2017 года в своем интервью [34] экс президент Азербайджана Аяз Муталибов назвал Чингиза Мустафаева государственным предателем за его иски и публичные требования правды по событиям, которые стали известны как " геноцид Ходжалы”.



