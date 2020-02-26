Геноцид, которого никогда не было | Ходжалы - Арцах

Прискорбно, что происходят массовые убийства, погромы и геноциды, но как классифицировать утверждения по таким преступлениям, которые впоследствии оказываются ложными? Погромы и массовые убийства действительно происходят, но когда такие события умышленно гиперболизируются для достижения политических целей, то это оскорбление для тех, кто, возможно, действительно погиб в подобных событиях.
В конце концов, завязалась полномасштабная война между Азербайджаном и армянами Нагорного Карабаха. В мае 1994 года было подписано соглашение о прекращении огня. В настоящее время полузамороженный нагорно-карабахский конфликт основан на противоречивых, хотя и общепринятых, принципах территориальной целостности и права коренного народа на самоопределение.
В конце февраля 1992 года в Ходжалы, Нагорном Карабахе действительно погибло много людей. Мы можем добавить этих погибших к примерно 30 тысячам смертей с обоих конфликтующих сторон в ходе этого конфликта.
Ходжалы использовался Азербайджаном в качестве плацдарма для непрерывных артобстрелов Степанакерта, столицы тогдашней Нагорно-Карабахской aвтономной oбласти [10].
Месяцы артобстрелов привели к почти полному разрушению Степанакерта. Очевидно, что с военной точки зрения, и необходимости выживания, нужно было прекратить азербайджанский артобстрел из Ходжалы. Нейтрализация источников артобстрела и ракетного обстрела типичное решение для любой войны.
Однако, нейтрализация плацдарма Ходжалы нагорно-карабахскими силами была использована деморализованной армией Азербайджана в качестве неадекватной шумихи, которая привела к свержению тогдашнего президента Азербайджана Аяза Муталибова, и, что самое главное, была использована в Азербайджане для заявлений о "массовых злодеяниях” армян.
Армяне, будучи жертвами турецкого геноцида
в период Первой мировой войны, а также пережившие ужасающие погромы по всему Азербайджану в 1988-1990гг., теперь оказались объектом азербайджанских заявлений о совершении геноцида
в Ходжалы. Не имеет значения, что имевшие место события не соответствуют определению геноцида
, главное, что все это звучало достаточно скверно даже в качестве информационной утки.
На протяжении многих месяцев, то что было очередным прискорбным случаем потери людских жизней в этой войне, стало отдельным пропагандистским, дезинформационным фактором. Изначально данное событие замалчивалось в азербайджанской прессе. Постепенно, сообщались о нескольких жертвах, затем о множестве погибших, а далее, где-то до сентября 1992 года официальный Баку
заявил правозащитной организации "Хьюман Райтс Вотч” [12] о 159 жертвах. Сегодня же, по утверждениям многочисленных азербайджанских интернетовских сайтов и по заявлениям азербайджанского правительства [13], число погибших уже 613.
Практически невозможно проверять ту статистику, по которой азербайджанское правительство генерирует свои цифры. Вдобавок, нет никаких статистических данных о количестве погибших азербайджанских солдат в заявляемых ими цифрах. Кроме того, полуофициальные азербайджанские группы [14] утверждают, что располагают более чем 800 именами погибших в Ходжалы. Некоторые "правозащитные” азербайджанские организации [15] даже докатились до цифры 1600 погибших. А организация "Азербайджано-американский альянс” [16] не далее как два года назад, утверждала о 1000 погибших.
Большая часть жертв Ходжалы были результатом проникновения азербайджанских боевиков в состав гражданских беженцев, которые сопровождались армянами через гуманитарный коридор. Согласно отчетам, в ходе продвижения этих беженцев, началась стрельба, которая затем усилилась. В результате этого было множество жертв. Вполне возможно, что до сотни гражданских лиц погибли в перестрелке, остальные были азербайджанские солдаты, однако, это только предположение, потому что нет достоверных данных, для определения количества жертв.
Имели место не только не подлежащие проверке заявления о количествах погибших, в чем обвинялись армяне, но азербайджанские издания, книги и журналы [18], [19] были также полны множеством обвинений в адрес армян в нанесении увечий. Сегодня, этой ложью полны соцсети [20] и тематические сайты. Азербайджан
и его представители периодически демонстрируют приписываемый к событиям Ходжалы 1992 года фотографию матери оплакивающей своих пятерых погибших детей.
Однако, эта фотография в действительности является снимком о землетрясении в Эрзеруме — Турции, опубликованной в турецкой газете "Хюриет”, от 30 октября 1983 года [22]. Это поддельное фото довольно долгое время служило основным документом распространяемым Баку
в качестве доказательства "резни” или "геноцида
” в Ходжалы.
Не удивительно, что через несколько лет, из-за замешательства от демонстрации этого явно поддельного фото, оно было удалено с сайтов спонсируемых Азербайджаном.
Если ходжалинские события были бы геноцидом, то не было бы необходимости использовать фотографии, сделанные десять лет назад в другой стране. Это же турецкое фото было в свое время использовано для демонстрации последствий массовых убийств в 1982г. палестинцев в лагерях беженцев Сабра и Шатила [23] в Ливане.
Выборка фейковых и старых фотографий включает также случай с черно-белым изображением (третье фото) на веб-странице Верховного Суда Азербайджанской Республики [24], где утверждается, что это результат "зверств” армян в Ходжалы. Однако, эта фотография сделана с цветной фотографии резни в Рачаке, Косово [25] в январе 1999 года.
На фотоснимках [26], сделанных азербайджанцами, на изуродованных телах нет признаков кровотечения из ран. Это не то как человеческая физиология реагирует на ранение, нанесенное живому организму, зато, отсутствие крови указывает на то, что в момент нанесения увечий, люди были уже мертвы в течение некоторого времени, по меньшей мере, порядка 6-12 часов, в зависимости от условий. На это указывает и расположение трупных пятен.
Новое видео доказательство
Недавно появились два видеофильма с новой информацией о событиях в Ходжалы.
Первое видео [27] снято известным азербайджанским военным журналистом Чингизом Мустафаевым. Второе видео [28] является частью показаний Мустафаева в официальном расследовании по поводу событий в, и вокруг Ходжалы. Оригиналы этих видеофильмов на азербайджанском наречии турецкого языка. В интернете эти видео можно найти также с субтитрами на русском [29] и английском [30] языках.*
Эти видеофильмы дополняют друг друга, а также подтверждают другие доказательства того, что тела погибших были перевезены за многие километры за пределами Ходжалы, помещены в поле, и впоследствии изуродованы азербайджанскими военными.
После нанесения увечий, мировая пресса была специально приглашена на данную местность, и резня или геноцид
, которого не было — было создано. Как бы это не звучало невероятным, но эти последние видеофильмы однозначно приводят к данному выводу.
Армяне годами утверждали, что трупы были перенесены, а затем изувечены.
Потребовалось 25 лет, чтобы эти видеофильмы наконец стали достоянием общественности. Во время своей первой видеозаписи с вертолета, 28 февраля 1992 года, через 2-3 дня после ходжалинских событий, Мустафаев заснял участок поля, полного трупов на азербайджанской стороне линии соприкосновения.
Через два дня он пролетал над тем же участком поля на вертолете и видел азербайджанских солдат среди тех же трупов, которые впоследствии были изувечены. Кроме того, Чешская журналистка Дана Мазалова в интервью [31] с Аязом Муталибовым, тогдашним президентом Азербайджана, который позже был смещен, раскрывает следующее:
"Вопрос (Мазаловой):Каково Ваше мнение о событиях в Ходжалы, после которых вы ушли в отставку? Трупы ходжалинцев были найдены недалеко от Агдама. Кто-то сначала стрелял им в ноги, чтобы они не смогли идти дальше. Затем их убили топорами. 29 февраля мои коллеги расследовали все это. Затем, в ходе нового осмотра, осуществленного 2 марта, эти же трупы были скальпированы. Очень странная игра.
Муталибов: Что касается жителей Ходжалы, которым чудом удалось спастись, то все это было организовано для того, чтобы был повод для моей отставки”.
В этом интервью Муталибов также рассказывает о гуманитарном коридоре предоставленном армянами, и что им не свойственно умышленно причинять подобную трагедию.
Дело здесь не в свержении Муталибова, но, в утверждении независимых очевидцев Даны Мазаловой и ее коллег, которые подтверждают данные видеосъемок Мустафаева с вертолета: сначала показывающих трупы людей, которые шли по гуманитарному коридору, а затем, через два дня, показывающих изувеченные трупы на азербайджанской стороне линии соприкосновения.
Интересно, что Мазалова посетила Мустафаева в Баку
в середине марта 1992 года. Она пишет [32], что видела тот же видеофильм, который сейчас стал доступным на интернете, демонстрирующий участок поля с неизувеченными телами под контролем азербайджанских военных, затем, по возвращении Мустафаева на то же место, как снято в видео, там уже были обнаженные тела женщин детей, и скальпированных мужчин.
Чингиз Мустафаев умер при загадочных обстоятельствах в августе 1992 года, и до своей смерти он требовал, реальных объяснении по событиям Ходжалы.