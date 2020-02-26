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В Тбилиси у посольства Азербайджана требуют вернуть Давид Гареджи

 
Сегодня в Тбилиси, у посольства Азербайджана в Грузии состоялся митинг Комитета по защите Давид Гареджи, с требованием освободить грузинские монастыри от азербайджанской оккупации. Об этом сообщает Пирвели Архи, общественное телевидение Грузии.
Организатор акции Николоз Мжаванадзе заявил, что Азербайджан уже на протяжении одного года как занял и блокирует проход к грузинским святынями. Также он отметил, что не соблюдается соглашение между премьер-министром Грузии Георгием Гахария и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, согласно которому священники должны были получить доступ ко всех грузинским христианским храмам.

Участники акции потребовали немедленного вывода азербайджанских военных с территории Давид Гареджи и передали в посольство Азербайджана письмо с протестом.

Напомним, что монастырский комплекс Давид Гареджа, принадлежащий Грузинской Православной церкви, стал причиной пограничного конфликта между Азербайджаном и Грузией. Несколько храмов комплекса находятся на территории Азербайджана, как считают в Баку.
 
Однако процесс делимитации и демаркации на этом участке азербайджано-грузинской границы не завершен и азербайджанские пограничники просто запретили доступ к святыням грузинским паломникам и священнослужителям.
Споры о принадлежности комплекса не ограничиваются только вопросом о территориальной составляющей. Азербайджанская сторона считает грузинский монастырский комплекс VI века «памятником албанской культуры»
 
Грузины говорят фактами!
В эфире телеканала "Кавкасиа” вышла авторская передача политолога и журналиста Давида Акубардии, его гостем был грузинский политик и оппозиционный деятель Губаз Саникидзе. Акубардия посвятил передачу обсуждения ситуации с грузинским монастырским комплексом Давид Гареджи и раскритиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева за «сказочные» высказывания в Мюнхене о «древнем» Азербайджане, призвав грузинское сообщество задуматься над его словами.

Акубардия отметил, что встречался с первым секретарем посольства Азербайджана в Грузии, который на вопрос о принадлежности заявил, что «это албанская территория», что вызвало смешанную реакцию грузинского деятеля.

Также, по словам Акубардия, Алиев совершил грубейшую ошибку, перейдя в плоскость исторических фактов.
«Кавказ забит историческими источниками. Давайте использовать это, у Азербайджана не должно быть никаких претензий не только на Давид Гареджи, но и на Эрети [современный северо-запад Азербайджана – прим.]», — заявил Акубардия.
 
В свою очередь Губаз Саникидзе отметил, что на территории Кавказской Албании, которую теперь в Азербайджане считают своей «прародиной» проживало множество народов и ее западные области были грузинскими.
«У нас тысячи источников. Грузинские, армянские, персидские, арабские, греческие. У Азербайджана ни одного», — заявил Саникидзе.
 
Азербайджанцы перешли на прямые оскорбления грузин.

В Азербайджане очевидно не привыкли к жесткой критике со стороны Грузии. В Баку рассматривают Грузию как зависимую и полностью контролируемую страну, однако они ошибаются. Также в Баку ошибаются, считая, что конструктивную критику грузинских деятелей можно нивелировать банальными оскорблениями. Но именно к этому способу прибег один небезызвестный азербайджанский сайт Взгляд.аз, очередной винтик азербайджанской пропагандистской машины. Речь идет о высказываниях грузинского оппозиционного деятеля, востоковеда Губаза Саникидзе и опытного политического обозревателя Давида Акубардия, о которых мы писали ранее. (1,2). Саникидзе и Акубардия раскритиковали азербайджанские мифы и прошлись по претензиям азербайджанцев на грузинские монастыри Давид Гареджи.

«Недополитик», «незнайка», «болтает всякие глупости» или даже «дал понять студентам психиатрического факультета грузинского мединститута, что мог бы стать для них незаменимой темой для написания курсовой работы». Это все называется argumentum ad hominem, в журналистской среде не приветствуется и еще раз показывает, как низко пал моральный облик журналиста в Азербайджане.  Автор опуса, кроме оскорблений грузинских деятелей и истошной армянофобии, не гнушается и угрожать (!) самой Грузии.

«Напоследок, чтобы успокоить этих людей (вышеуказанных грузинских деятелей – прим.) и избавить их от опасности в своей ненависти и зависти к Азербайджану хватить сердечный удар, особо подчеркнём: территория Азербайджана впредь будет не сокращаться, но расширяться и прибавляться в размере. Начало этого процесса является вопросом времени…», — с гордостью завершает статью автор.

Напомним, что ранее другой азербайджанский пропагандистский ресурс уже угрожал Саникидзе и Акубардии, но всего лишь уголовным преследованием. Видимо в Баку очень больно переносят критику из Тбилиси.
 
Рост недовольства среди грузин растет в геометрической прогрессии и скоро они готовы перейти к решительным действиям, по спасению грузинской святыни.


  Источник:FMG NEWS

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