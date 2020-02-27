Роман Бабаян опустил "Независимую газету" | вы просто подлецы и негодяи

Я конечно знаю, что среди журналистов есть товарищи продажные, но по своей наивности думал, что даже для этой категории «коллег» есть флажки, за которые заходить нельзя.

После публикации в «Независимой газете» о событиях в Сумгаите февраля 88-го года понял, что это не так. Беспринципность, подлость и продажность. Другие Слова подобрать сложно.

Как человек, который прошёл через весь этот ужас армянских погромов в Советском Азербайджане, могу сказать - если вы за деньги можете публиковать то, что вы опубликовали, то вы просто подлецы и негодяи!