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Ходжалу | Армения раскрыла ужасающие факты

 

Ежегодно в эти дни азербайджанская государственная пропагандистская машина распространяет антиармянские публикации в местных и международных СМИ. Тема этих материалов — события в Ходжалу, а цель — тиражирование политики армяноненавистничества.
На протяжении уже нескольких десятилетий Азербайджан пытается представить ходжалинские события как «погромы, осуществленные армянами в отношении мирного населения». Однако факты, которые азербайджанская сторона упорно игнорирует, свидетельствуют совсем об ином.

Центр по проверке информации представляет основные ложные тезисы и факты азербайджанской пропаганды о трагических событиях в Ходжалу.
Ходжалу (ныне Иванян) — поселок в Аскеранском районе Арцаха, который находится в 4 км к юго-западу от райцентра, на месте слияния рек Бадара и Каркар. Территория его составляет 249 га. После освобождения поселка здесь поселились армяне, депортированные из армянонаселенных районов Азербайджана.
Опубликованы противоречивые данные о числе убитых в ходе освобождения населенного пункта. В расследовании, организованном азербайджанским парламентом,  указывается 485 погибших (в том числе убитые во время операции в Ходжалу и те, кто умер от холода во время побега). Сейчас же Азербайджан заявляет об убийстве 613 человек.
 
Ходжалу
Ходжалу (ныне Иванян)
 
Как и почему был освобожден Ходжалу?
Азербайджан с осени в 1991 года осуществлял блокаду Степанакерта. Ходжалу был одним из 5-6 основных огневых точек, откуда велись обстрелы столицы. Аэропорт Ходжалу находился под контролем подразделений азербайджанского ОМОНа. Наземная связь также была прервана. Население Степанакерта находилось на грани гуманитарной катастрофы, жизнь жителей города оказалась в опасности. Ходжалу необходимо было освободить, чтобы разблокировать Степанакерт и прекратить обстрелы, а аэропорт нужен был для спасения населения столицы от гуманитарной катастрофы.
Карабахские силы должны были вступить в Ходжалу с четырех направлений — Норагюх, Мехтишен, Катук и окрестности аэропорта. Операция по освобождению населенного пункта была разработана и возглавлялась ​​Аркадием Тер-Тадевосяном (Коммандос). Командиры армянских отрядов были проинструктированы о том, чтобы оставить гуманитарный коридор вдоль реки Каркар для ухода гражданского населения.
Силы самообороны Арцаха по громкой связи предварительно проинформировали азербайджанские силы о наступлении и сообщили об оставленном по маршруту Ходжалу-Аскеран-Агдам гуманитарном коридоре, чтобы  гражданское население могло покинуть местность.


 
В результате осуществленных арцахскими силами боевых действий 25-26 февраля 1992г. Ходжалу был освобожден. Собственно на территории населенного  пункта были обнаружены 7 тел, в том числе вооруженных лиц (в милицейской форме).
 
Где и как были убиты сотни азербайджанских мирных жителей?
Тела гражданских лиц из Ходжалу были впервые засняты 29 февраля 1992г., а во второй раз — 2 марта. Съемки осуществил азербайджанский оператор Чингиз Мустафаев. Тела были найдены в 10-11 км от Ходжалу, напротив азербайджанских позиций в Агдаме. На видео запечатлены азербайджанские вооруженные силы. Мустафаев просто не мог бы вести съемки на этой территории, если бы она находилась под контролем карабахских сил.
 
Неясно, каким образом армянские силы могли осуществить погромы гражданского населения на территориях, находившихся под контролем азербайджанских вооруженных сил.

Весной 2005 года Ходжалу посетил азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев. Вернувшись в Баку, он написал серию статей.

«…Как-то несколько лет тому назад, я встретился с ходжалинскими беженцами, временно проживающими в Нафаталане, которые открыто признались мне, что /…/ еще за несколько дней до наступления армяне непрерывно по громкоговорителям предупреждали население о планируемой операции, предлагали гражданскому населению покинуть поселок и выйти из окружения через гуманитарный коридор, вдоль реки Каркар. По словам самих ходжалинцев, они воспользовались этим коридором, и действительно, находящиеся за коридором армянские солдаты не открыли по ним огонь».

 
Интервью президента Азербайджана Аяза Муталибова
Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов в апреле 1992г. дал обширное  интервью «Независимой газете», в котором рассказал не только про существование «свободного коридора», но и заявил, что за погромами гражданского населения стояла  азербайджанская оппозиция, которая стремилась к свержению его власти.
Журналист: Что вы думаете о событиях в Ходжалу, после которых вы ушли в отставку? Трупы ходжалинцев  были найдены недалеко от Агдама. Кто-то сначала стрелял в ноги, чтобы они не могли уйти дальше. Потом добивал топором. 29 февраля мои коллеги снимали их. Во время новых съемок 2 марта эти же трупы были скальпированы. Какая- то странная игра...
Муталибов: Как говорят те ходжалинцы, которые спаслись, это все было организовано для того, чтобы был повод для моей отставки. Какая-то сила действовала для дискредитации президента. Я не думаю, чтобы армяне, очень четко и со знанием дела относящиеся к подобным ситуациям, могли позволить азербайджанцам получить изобличающие их в фашистских действиях документы...
Если я заявляю, что это вина азербайджанской оппозиции, могут сказать, что я на них наговариваю. Но общий фон рассуждений таков, что коридор, по которому люди могли уйти, армянами все-таки был оставлен. Зачем же им тогда стрелять?
… Как только техника окружила Ходжалу, нужно было эвакуировать население. Еще раньше я такое поручение дал по Шуше: мужчин оставить, а женщин и детей вывезти. Это тоже законы войны: их надо спасать. Мое поведение было объективным и однозначным, я такие поручения давал, но почему в Ходжалах их не выполнили, мне неясно.
 
Число жертв также неясно
Сегодня официальный Азербайджан заявляет о 613 убитых, в числе которых 63 ребенка, 106 женщин, 70 пожилых людей. По данным Human Rights Watch, число погибших составляет более 200 человек. Согласно официальным данным расследования, инициированного парламентом Азербайджана, погибли 485 человек (в том числе замерзшие по дороге). 24 февраля 1994 года парламент Азербайджана принял резолюцию о «Дне геноцида в Ходжалу», в которой говорится, что «335 из 5000 жителей города стали шехидами («мучениками»).
В списке Хавы Мамедовой, который представлен в изданной в  2004г. в Баку книге «Ходжалу: шехиды и шахиды. Армянский террор как составная часть международного терроризма», значится 531 имя (включая 7 неопознанных тел). После чистки дублирующихся имен перечень сократился до 530. В остальных случаях были произведены изменения в возрасте, по меньшей мере 44 лица оказались военнослужащими.
 
Фальшивые фотографии
С целью добиться большего пропагандистского эффекта Баку использует также эмоциональные фотографии, которые относятся к другим событиям, однако представляются как ходжалинская хроника.


Это фото сделано в 1983 году после разрушительного землетрясения в Турции

На этом снимке запечатлены не азербайджанские, а афганские дети-беженцы.
 
Более подробную информацию о событиях в Ходжалу можно найти на специализированном ресурсе Xocali.net.


  Источник:FMG NEWS

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