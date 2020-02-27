Глава правительства Армении обсудил итоги и дальнейшие планы борьбы с коррупцией

Никол Пашинян 26 февраля обсудил ход, промежуточные итоги и дальнейшую стратегию борьбы с коррупцией. На коллегии присутствовали главы правоохранительных ведомств страны. Об этом SNG.Today сообщили в

Глава правительства сообщил собравшимся, что, не смотря на непримиримую борьбу, начавшуюся в мае 2018 года, достигнутые на сегодняшний день результаты остаются неудовлетворительными. Особенно, учитывая объёмы возвращённых в казну страны финансовых средств, уточнил Пашинян.

Премьер озвучил некоторые статистические данные результатов антикоррупционных мер, предпринятых правоохранительными органами Армении. Одна только служба специальных расследований за 2019 год вернула в бюджет 4 млрд. 331 млн. драмов. По сравнению с 2017 годом, в 2019 году в 5,6 раза увеличилось количество расследований связанных с коррупционными правонарушениями. За последние полтора года, возмещённые финансовые средства по делам о коррупции и уклонения от налогов составили 150 млн. долларов.

Никол Пашинян отметил, что имеющиеся в этом направлении проблемы, недостаток профессиональных навыков, затянутость процессов расследований и нехватка следователей, действительно негативно влияют на результаты. Всё это, по словам премьера, даёт возможность лицам виновным или причастным к хищению государственных средств уходить от ответственности, в том числе, скрыться за пределами страны.

По мнению премьера, за годы независимости, у народа Армении были похищены миллиарды долларов. Глава правительства отметил, что видит своей задачей вернуть эти средства, и правоохранительные органы исполнят свой долг перед гражданами страны.

В продолжении Пашинян напомнил, что от проводимых мероприятий по пресечению коррупционных действий не должны страдать законопослушные предприниматели, бизнес должен быть ограждён от неправомерного вмешательства.